Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường cuối tuần này

Dân trí Dự báo, khoảng ngày 21/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa rào và giông rải rác.

Chiều nay (16/11), trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: Do không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu và di chuyển lệch sang phía Đông, kéo hơi ẩm từ biển vào nên gây mưa nhỏ rải rác nhiều nơi, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Cũng theo ông Hưởng, dự báo ngày mai (17/11), miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sáng và trưa thời tiết khô, không mưa.

Ngoài ra, ông Hưởng cho biết, khoảng ngày 21/11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn vào miền Bắc, gây mưa rào và giông rải rác. Từ đêm 21/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trung Bộ mưa to đến rất to: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm hôm qua đến chiều nay (16/11), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như: Trà My (Quảng Nam) 179.6 mm, Trà Dương (Quảng Nam) 165.4 mm, Ba Lế (Quảng Ngãi) 172.6 mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 323.8 mm, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 256,6 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 18/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa dự báo: Từ nay đến ngày 18/11, ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ nay đến ngày 17/11, ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày 17-18/11, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 150 mm. Ngoài ra, cùng thời gian này, ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1

Nguyễn Dương