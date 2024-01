Miền Bắc ấm lên, mưa phùn và sương mù trở lại

Ngày 31/1, không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm vẫn ở mức thấp nhất 12-15 độ C khiến rét buốt duy trì, nhưng ban ngày chạm ngưỡng 19-21 độ C.

Cùng với đó, sương mù và mưa phùn có thể xuất hiện về sáng, khiến chất lượng không khí tại nhiều nơi suy giảm. Hiện tượng này xảy ra do gió đông nam mang hơi ẩm vào đất liền, gặp nhiệt độ thấp về đêm và sáng nên ngưng tụ thành các lớp sương mù, tầm nhìn xa giảm thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những ngày tới, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất 24-26 độ C vào cuối tuần. Mưa phùn chỉ xuất hiện rải rác vào sáng sớm, ban ngày thời tiết có nắng nhẹ.

Mưa phùn và sương mù có thể quay trở lại miền Bắc sáng sớm 31/1, khiến chất lượng không khí xấu đi ở nhiều khu vực đô thị (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 31/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, Tây Bắc có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng và đêm mưa phùn, sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 27-30 độ C, phía nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.