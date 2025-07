Mẹ phát hiện con trai tử vong dưới mương nước ở TPHCM

Ngày 8/7, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/7, anh Đ.N.Y. (35 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú ấp Phú Hưng, phường Thuận An, TPHCM) mang theo bình điện và bộ dụng cụ chích cá đi chích cá ở mương nước trước nhà trên đường An Sơn 10, phường Thuận An.

Khoảng 2 giờ sau, người mẹ của anh Y. không thấy con trai về và đã đi tìm.

Tại khu vực mương nước, người phụ nữ phát hiện chiếc đèn anh Y. sử dụng vẫn còn sáng và nổi trên mặt nước. Nghi có chuyện, người phụ nữ hô hoán nhờ người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Người dân đã lội xuống mương và tìm thấy thi thể anh Y., trên lưng nạn nhân vẫn còn mang chiếc bình điện.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.