Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai tự thiêu

Vụ việc xảy ra lúc 17h20 ngày 9/5 tại khu vực cầu Bàu Giang (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm anh N.T.A.T. (24 tuổi) tử vong do bỏng nặng. Công an TP Quảng Ngãi xác định, anh T. đã mua xăng tự thiêu.

Anh T. mua xăng tự thiêu để lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình (Ảnh: A.T).

Chiều cùng ngày, anh T. có mâu thuẫn với cha mẹ. Trong lúc nóng giận, anh T. đến cửa hàng xăng dầu gần nhà mua một chai xăng. Về đến trước cửa nhà, anh T. tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Người dân xung quanh cố gắng dập lửa cứu anh T. nhưng không thành. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến gia đình anh T. bàng hoàng. Người mẹ chứng kiến sự việc đã ngất lịm bên thi thể con trai.

Cơ quan công an xác định, anh T. suy nghĩ nông cạn nên tự tử. Sau sự việc, gia đình nạn nhân không có yêu cầu gì, do đó cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.