Mẹ kế bạo hành khiến bé gái tử vong có thể đối diện tội danh nặng hơn

Dân trí Đại diện Công an TPHCM khẳng định, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối diện với các tội danh nặng hơn nếu kết quả điều tra cho thấy các hành vi của Trang dẫn đến cái chết cho cháu bé có sự cố ý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 30/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM, cho biết, người mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Tình tiết tăng nặng của vụ việc là hậu quả nghiêm trọng đã gây ra cho trẻ em.

Vừa qua, dư luận cho rằng đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về hành vi "Hành hạ người khác" chưa tương xứng với hậu quả gây ra, Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu - Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Đối với câu hỏi, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối diện với các tội danh nặng hơn như "Cố ý gây thương tích" hay thậm chí là "Giết người" hay không, đại diện Công an TPHCM khẳng định điều đó là có thể. Người này sẽ đối diện với các tội danh nặng hơn nếu kết quả điều tra cho thấy các hành vi dẫn đến cái chết của cháu bé có sự cố ý.

Trước đó, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo chi tiết về vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành trên địa bàn.

Chính quyền quận Bình Thạnh cho biết, vào lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park về việc một bé gái tên N.T.V.A. (sinh năm 2013) đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngừng thở. Ngay sau đó, Công an phường 22 báo tin cho lực lượng Công an quận Bình Thạnh và tiến hành lập hồ sơ, lấy lời khai ban đầu.

Đối tượng Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã xác định 2 người có liên quan tới cháu bé là N.K.T.T. (sinh năm 1985) là cha ruột cháu bé cùng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) là vợ sắp cưới của người đàn ông trên.

Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2 cm, nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh - đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi "Hành hạ người khác".

Quang Huy