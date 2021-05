Lực lượng cảnh sát cơ động ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử

Dân trí Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã phát lệnh trong toàn lực lượng CSCĐ ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử 23/5 sắp tới.

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh để quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã quán triệt đến các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ những nội dung cơ bản của hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử do Bộ Công an tổ chức ngày 12/5.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị các đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất, phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh các phương án theo chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động sẵn sàng ra quân tăng cường hỗ trợ công an các địa phương khi có lệnh điều động. Chủ động kiểm tra phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc, kịp thời đề nghị sửa chữa, đề xuất cấp bổ sung phục vụ công tác bảo đảm ANTT. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị quán triệt tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sỹ, thực hiện bầu cử nghiêm túc, nhanh chóng, đúng thủ tục và quy trình phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là làm nhiệm vụ ở đâu sẽ bầu cử ở đó… Ngay sau hội nghị, các đơn vị tổ chức ngay việc quán triệt, giao nhiệm vụ và bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất triển khai lực lượng, phương tiện và các biện pháp bảo vệ ANTT ngày bầu cử.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Trung tướng Phạm Quốc Cương phát lệnh trong toàn lực lượng CSCĐ ra quân bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức thực binh phương án sẵn sàng ra quân bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số hình ảnh tại buổi thực binh:

Màn biểu diễn võ tay không của CSCĐ.

Trấn áp tội phạm.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô biểu diễn bài quyền dùi cui lá chắn.

Màn biểu diễn khí công độc đáo của cảnh sát đặc nhiệm.

Chiến thuật vận động của lực lượng CSCĐ.

Nguyễn Dương