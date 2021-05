Gần 300 cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang dập dịch Covid-19

Dân trí Sáng 17/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tăng cường gần 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang triển khai công tác phòng chống Covid-19 và đảm bảo an ninh dịp bầu cử.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tăng cường gần 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc nhằm phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh, an toàn dịp bầu cử sắp tới.

Lễ xuất quân được diễn ra vào sáng 17/5, tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Cán bộ chiến sĩ CSCĐ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ CSCĐ lên đường làm nhiệm vụ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tăng cường, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ xác định thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ giao. Trong đó, quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các đơn vị tổ chức lực lượng, triển khai kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ yều cầu các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng quy trình công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, cương quyết, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ được ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương giao. Chủ động phối hợp với địa phương làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn công tác. Thường xuyên duy trì, tổ chức lực lượng ứng trực, đảm bảo quân số, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ công an các đơn vị, địa phương tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự khi có yêu cầu và lệnh điều động…

Cán bộ chiến sĩ CSCĐ hăng hái lên đường.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tiễn CBCS lên đường làm nhiệm vụ.



Nguyễn Dương