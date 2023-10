Luật sư bức xúc vì mua phải 2 quả địa cầu có hình "đường lưỡi bò"

Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Danh Huế phản ánh, sáng nay 5/10, ông nhờ nhân viên đi mua hai quả địa cầu trang trí bàn làm việc tại công ty.

Khi nhân viên mang hai quả địa cầu rất đẹp về, ông Huế sửng sốt vì phát hiện cả 2 quả địa cầu đều có hình "đường lưỡi bò" thể hiện rõ nét. 2 quả địa cầu không có tiếng Việt, chỉ sử dụng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Theo ông Nguyễn Đức Minh (người đi mua hàng), hai quả địa cầu trên được ông mua tại một cửa hàng ở quận Hà Đông, Hà Nội.

"Chúng tôi xem gian hàng của họ trên một trang thương mại điện tử, thấy quả địa cầu đẹp nên định mua về trang trí và không chú ý nhiều tới các chi tiết thể hiện trên đó. Khi về tới công ty thì anh Huế mới phát hiện trên cả hai quả địa cầu đều có hình "đường lưỡi bò"", ông Minh nói với phóng viên Dân trí.

Ông Minh cho biết, mỗi quả địa cầu được bán với giá 950.000 đồng. Ông Minh liên lạc với cửa hàng để trả lại nhưng không được đồng ý. Chỉ đến khi luật sư Huế trực tiếp liên lạc thì nhân viên cửa hàng mới chịu nhận lại hai quả địa cầu có hình bản đồ phi pháp và hoàn tiền cho khách.

"Người Việt Nam khi kinh doanh hay sử dụng các sản phẩm có hình bản đồ cần để ý và có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đừng vì chút lợi ích nhỏ mà mất cái lớn", luật sư Huế nói và cho biết ông đã gọi điện "cảnh báo" vi phạm với nhân viên bán hàng.

Chiều 5/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện cửa hàng bán 2 quả địa cầu nói trên cho biết sau khi nhận phản ánh của luật sư Nguyễn Danh Huế, đã tiến hành thu hồi sản phẩm có hình "đường lưỡi bò" và sẽ tiêu hủy.

"Chúng tôi nhập hàng từ một số nguồn khác nhau, thấy quả địa cầu đẹp nên bày bán chứ không để ý ở đó có hình "đường lưỡi bò". Chắc chắn chúng tôi không bán sản phẩm như thế này nữa", đại diện cửa hàng nhấn mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Hữu Toại, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông, hành vi bán quả địa cầu có hình "đường lưỡi bò" có thể bị xem xét xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định 18/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Cụ thể, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Nghị định 18/2020 quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến bỏ giải đấu ở Trung Quốc vì "đường lưỡi bò"

Ngày 23/9 vừa qua, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã bỏ giải đấu Billiard được tổ chức ở Trung Quốc vì trên sóng truyền hình trực tiếp trận đấu giao hữu giữa anh và tay cơ Dick Jaspers đã bị lồng ghép hình bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò".

Cơ thủ Trần Quyết Chiến cho rằng việc chiếu bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò" không phù hợp với hình ảnh về chủ quyền của đất nước nên đã cùng huấn luyện viên ngưng tham gia sự kiện và lập tức trở về Việt Nam.

Hành động của anh Chiến đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của dư luận.

"Đường lưỡi bò", hay "đường 9 đoạn" do Trung Quốc đơn phương vẽ ra đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) ở The Hague, Hà Lan từng phán quyết ngày 12/7/2016 rằng "đường lưỡi bò" do Trung Quốc vẽ ra "không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982".

Việt Nam cũng nhiều lần bác bỏ cái gọi là "đường 9 đoạn" cũng như các yêu sách biển trái với luật pháp quốc tế.