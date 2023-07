Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix, FPT Play gỡ phim có "đường lưỡi bò"

Chiều 9/7, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho phóng viên Dân trí biết, Cục này vừa ban hành công văn gửi Công ty Netflix và Công ty cổ phần Viễn thông FPT với nội dung yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi.

Trong công văn gửi Netflix, Cục Điện ảnh nêu rõ, ngày 8/7, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh về việc Netflix đã thực hiện phổ biến phim Hướng gió mà đi (39 tập) trên không gian mạng. Trong đó nội dung phim này có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim "Flight to you" (Hướng gió mà đi) chiếu trên Netflix (Ảnh chụp màn hình).

Cục Điện ảnh tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ 39 tập phim Hướng gió mà đi và đưa ra kết quả: Hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim (các tập 18, 19, 21, 24 đến 27, tập 38).

Đặc biệt hình ảnh "đường lưỡi bò" được thể hiện rõ nét từ 2 phút đến 2 phút 3 tập 30 cùng lời thoại và phụ đề: "Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới" từ 41 phút 18 đến 41 phút 55 của tập 18.

"Việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại, phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định của Luật Điện ảnh", công văn nêu rõ.

Tại công văn gửi Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Cục Điện ảnh chỉ rõ nội dung tương tự về việc công ty phổ biến phim Hướng gió mà đi có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Dù đơn vị này làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim Hướng gió mà đi, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Điện ảnh khẳng định bộ phim có nội dung không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix, yêu cầu Công ty cổ phần Viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play.

Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 00h ngày 10/7 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12/7.

Flight to you khởi chiếu ở Trung Quốc từ năm 2022, thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, kể về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. Hai nhân vật chính là tiếp viên trưởng Cố Nam Đình (Vương Khải) và nữ phi công Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu vượt qua nhiều thử thách.

Trước phim này, cũng có nhiều tác phẩm bị "tuýt còi" ở Việt Nam vì vi phạm hình ảnh "đường lưỡi bò". Mới đây, phim Barbie cũng bị cấm chiếu ở Việt Nam vì vi phạm trên. Vào tháng 3/2022, bộ phim Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh vi phạm này.

Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò".

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ 6 tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp.

Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm.