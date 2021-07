Long An chặn xe cá nhân đi tự phát, nhiều người miền Tây về quê bất thành

Dân trí Nhiều người dân đi xe máy, ô tô cá nhân từ TPHCM về các tỉnh miền Tây đều bị chốt kiểm soát tại khu vực huyện Bến Lức (Long An) yêu cầu quay đầu dù có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip chia sẻ hình ảnh, thông tin về việc người dân miền Tây không thể về quê. Họ bị chặn lại ở địa bàn tỉnh Long An.

Người dân Long An muốn về quê phải liên hệ với Hội đồng hương tại TPHCM để được hỗ trợ.

Cụ thể, thông tin cho rằng khi người dân đến chốt kiểm soát tại quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh (TPHCM) và huyện Bến Lức (Long An), đều bị lực lượng chức năng yêu cầu quay trở lại TPHCM. Nhiều người, dù đã xuất trình giấy xét nghiệm âm tính vẫn không được cho qua.

Trao đổi về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa cho biết tỉnh đang thực hiện kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện di chuyển vào địa bàn để phòng chống dịch Covid-19.

Hiện, người dân muốn đi qua địa bàn tỉnh Long An phải đăng ký và đi theo kế hoạch. Nếu người dân tự ý đi đơn lẻ sẽ không được vào địa bàn tỉnh Long An, dù có giấy xét nghiệm âm tính.

Theo ông Hòa, qua kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông kết nối Long An với TPHCM cho thấy, kể từ 0h ngày 24/7, hàng trăm người lao động, người dân tỉnh Long An đang làm việc, học tập tại TPHCM di chuyển bằng phương tiện cá nhân về Long An.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng rất cao, phần nào ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, khoanh vùng, truy vết và dập dịch của tỉnh.

Để hỗ trợ người dân Long An và các tỉnh miền Tây về quê, UBND tỉnh cũng đã có công văn gửi đến Ban Liên lạc Hội Đồng hương Long An tại TPHCM về việc hỗ trợ phối hợp thực hiện việc đưa người lao động, người dân trở về địa phương.

UBND tỉnh Long An đề nghị Ban Liên lạc Hội Đồng hương Long An tại TPHCM hỗ trợ thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền đến người lao động, người dân thuộc tỉnh Long An đang làm việc, học tập tại thành phố chấp hành tốt quy định về giãn cách xã hội, hạn chế thấp nhất việc di chuyển ra khỏi nơi đang cư trú trong thời điểm hiện nay.

Trường hợp người lao động, người dân có nhu cầu trở về tỉnh Long An thì liên lạc, đăng ký với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Long An tại TPHCM để phối hợp Sở LĐ-TB&XH và các ngành chức năng của tỉnh Long An, để có kế hoạch đón trở về Long An đảm bảo trật tự, an toàn, chu đáo và tổ chức thực hiện cách ly y tế theo quy định.

UBND tỉnh Long An cũng đã có công văn gửi đến các tỉnh miền Tây để phối hợp thực hiện việc đưa người dân ở TPHCM về quê.

Xuân Hinh