Dân trí Gần 140 người dân đi xe máy từ TPHCM về Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… khi qua địa phận Đà Nẵng đã được lực lượng CSGT dẫn đường, hỗ trợ tận tình xuyên đêm.

Ngày 25/7, Trung tá Phạm Hồng Hải - Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn - Phòng CSGT (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc bàn giao số người dân từ TPHCM về quê bằng xe máy đi qua địa bàn cho lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin có đoàn người di chuyển bằng xe máy từ TPHCM về quê sẽ qua địa phận Đà Nẵng. Đoàn đi theo đường Hồ Chí Minh qua quốc lộ 14B khi đến Đà Nẵng và chạy đường bộ lên đèo Hải Vân.

CSGT Đà Nẵng xuyên đêm dẫn đường, hỗ trợ đoàn xe máy từ TPHCM về quê

Sau khi nắm được thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng phối hợp với CSGT các địa phương trên tuyến đường này, hỗ trợ người dân di chuyển, đảm bảo trật tự giao thông cho đoàn.

"Đoàn gồm 137 người, đi trên 94 xe máy, về các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Do di chuyển quãng đường dài nên nhiều người mệt mỏi, sức khỏe không được tốt. Khi đến Đà Nẵng, lực lượng CSGT đã sắp xếp một vị trí để đoàn được nghỉ ngơi đồng thời tiếp tế bánh mì, nước uống, khăn lạnh, giúp người dân phục hồi sức khỏe, tiếp tục lên đường", Trung tá Phạm Hồng Hải thông tin.

CSGT Đà Nẵng phát bánh mì, hỗ trợ người dân đi xe máy từ TPHCM về quê khi qua địa phận Đà Nẵng (Ảnh: CSGT Đà Nẵng).

Theo Trung tá Phạm Hồng Hải, khi tiếp nhận đoàn, một số phương tiện của người dân bị hư hỏng do đi quãng đường dài; nhiều người bị thương nhẹ do va quẹt, mệt do thời tiết nắng nóng và quãng đường dài. CSGT Đà Nẵng đã sử dụng các xe chuyên dụng để hỗ trợ vận chuyển phương tiện hư hỏng, một số người dân và tư trang.

Những xe trong đoàn bị hư hỏng được CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ để vận chuyển (Ảnh: CSGT Đà Nẵng).

Trung tá Phạm Hồng Hải cũng cho biết, trong quá trình di chuyển, một số người không đi nổi, xin dừng xe ở dọc đường để ngủ 5-10 phút. Lực lượng CSGT cũng chọn những vị trí thích hợp bố trí cho người dân được nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc.

Do mệt mỏi nên đoàn chia ra nhiều tốp nhỏ, chứ không tập trung như tại điểm xuất phát. Đoạn đường tính từ điểm có xe dẫn đầu đến xe cuối cùng dài khoảng 15 km.

CSGT Đà Nẵng dẫn đường, hỗ trợ đoàn xe máy lên đến đỉnh đèo Hải Vân và bàn giao cho chính quyền Thừa Thiên Huế (Ảnh: CSGT Đà Nẵng).

"Người khỏe sẽ đi trước, người mệt yếu đi sau. Do đó, lực lượng CSGT của Đà Nẵng thường trực từ 21h tối hôm trước (24/7), dẫn đường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân đến 6h ngày hôm sau (25/7) mới lên đến đỉnh đèo Hải Vân, bàn giao cho chính quyền địa phương Thừa Thiên Huế để tỉnh bạn hỗ trợ đoàn xe tiếp tục hành trình", Trung tá Phạm Hồng Hải cho biết thêm.

Khánh Hồng