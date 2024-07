Loay hoay điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư Đại học Huế

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đến nay việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch khu tái định cư Đại học Huế theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh này chưa hoàn thành.

Để tiếp tục triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế đang dang dở, chủ đầu tư đã lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết; lấy ý kiến các sở, ban, ngành, chính quyền và người dân liên quan.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế "bất động" do chưa hoàn thành điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch (Ảnh: Vi Thảo).

Phạm vi điều chỉnh chủ yếu nằm trong khu vực dân cư hiện hữu, thuộc địa giới hành chính 2 phường An Cựu, An Tây (thành phố Huế). Việc điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô sử dụng đất so với quy hoạch đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt năm 2021.

Đối với đất ở, nhà ở, theo dự kiến ban đầu có 164 hộ có đất bị thu hồi. Tuy nhiên phương án đền bù, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu điều chỉnh theo hướng không giải tỏa nhà ở, đất ở, chỉ chỉnh trang cơ bản hiện trạng.

Theo ông Hà Xuân Hậu, chủ đầu tư đã đưa ra phương án dự kiến, trong đó thu hồi đất ở, nhà ở của khoảng 21 hộ dân, số còn lại sẽ chỉnh trang.

"Theo phương án cũ, các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ. Do đó phải có quỹ đất phân lô tại dự án mới giải phóng được mặt bằng phần diện tích còn lại. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng phần đất ở của dân cư hiện hữu. Qua lấy ý kiến, người dân rất vui và đồng tình với phương án này", ông Hậu cho biết.

Tại khu tái định cư Đại học Huế sau khi quy hoạch lại sẽ giảm từ 552 lô như phương án ban đầu xuống còn 384 lô. Quy mô dân số giảm từ 3.000 người còn lại 1.800 người.

Cũng theo ông Hậu, để thực hiện được việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch khu tái định cư Đại học Huế, chủ đầu tư sẽ phải làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường An Tây cho phù hợp.

Những bước thay đổi này sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể phải đến cuối năm 2024 mới hoàn thành điều chỉnh, năm 2025 tiếp tục triển khai trên thực địa.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu chủ đầu tư làm rõ một số nội dung, như: các cơ sở pháp lý về đề xuất điều chỉnh quy hoạch; quá trình lập đồ án điều chỉnh phải tuân thủ nội dung quy hoạch cấp trên; làm rõ cơ sở dự báo quy mô dân số giảm tại khu tái định cư Đại học Huế.

Như Dân trí đã phản ánh, tại Khu quy hoạch Đại học Huế (phường An Cựu và An Tây, thành phố Huế) có hàng trăm hộ dân sống "treo" suốt 26 năm do chưa được di dời, giải tỏa, môi trường không đảm bảo.

Nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo quỹ đất phục vụ công tác tái định cư phục vụ dự án xây dựng Đại học Huế và một số dự án khác, năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế.

Dự án có diện tích hơn 13ha nằm trong địa giới hành chính 2 phường An Cựu và An Tây, với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

Dự án thi công từ tháng 12/2022 trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng 3,5ha, chủ yếu tập trung ở khu vực đất ruộng. Tuy nhiên, đến ngày 12/7/2023, dự án đã tạm dừng thi công để điều chỉnh quy hoạch, gây thêm những hệ lụy cho khu dân cư hiện hữu.