Loạn xét nghiệm máu khi nội soi tiêu hóa (kỳ 1): Nơi yêu cầu, chỗ bỏ qua

Hoang mang vì nội soi tiêu hóa lây nhiễm HIV?

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc về việc, khi họ đến một số cơ sở khám chữa bệnh để nội soi tiêu hóa nhằm kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh của mình, nhưng các cơ sở này lại yêu cầu họ phải xét nghiệm máu trước khi nội soi nếu không có thể lây nhiễm HIV, viêm gan B.

Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Dân trí, đã trực tiếp đi ghi nhận tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội.

Trong vai một người có nhu cầu đưa người nhà đi nội soi tiêu hóa, phóng viên đến cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, có địa chỉ tại 29 Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo giới thiệu trên website của bệnh viện, đơn vị này không ngừng đón đầu kỹ thuật y khoa mới nhất, phần lớn trang thiết bị đều được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu, Mỹ. Tổng mức đầu tư các công nghệ lên tới chục triệu USD.

Tại bàn tư vấn, phóng viên được hai nhân viên nữ mặc áo choàng trắng liên tục thông tin về các gói nội soi tiêu hóa, khám tổng quát với mức giảm giá ưu đãi. Theo đó, gói nội soi tiêu hóa có gây mê bao gồm nội soi dạ dày, đại tràng, test (kiểm tra) vi khuẩn HP khoảng 4,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, gói này chưa bao gồm chi phí xét nghiệm máu. Một nhân viên nữ yêu cầu người bệnh phải thực hiện tổng phân tích tế bào máu hoặc 3 chỉ số đông máu cơ bản.

"Đây là yêu cầu bắt buộc vì nếu bệnh nhân bị viêm gan B, HIV thì cùng một bộ dụng cụ đó chúng em có tiệt trùng đến mấy cũng không đảm bảo, có thể bị lây bất kỳ lúc nào. Cái này là để đảm bảo an toàn cho người bệnh thôi", nữ nhân viên nói.

Ghi nhận của phóng viên, mỗi cơ sở khám chữa bệnh lại thực hiện nội soi tiêu hóa một kiểu. Đa phần các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ở Hà Nội đều yêu cầu bệnh nhân thực hiện xét nghiệm chỉ số đông cầm máu cơ bản trước khi nội soi tiêu hóa, chỉ có 2 cơ sở không yêu cầu bệnh nhân làm xét nghiệm máu.

Theo giải thích của đội ngũ tư vấn tại các cơ sở khám chữa bệnh về việc bệnh nhân phải xét nghiệm máu là do trong quá trình nội soi có cắt polyp dẫn tới chảy máu thì cần phải biết được tình trạng bệnh nhân có bị máu không đông hay không. Ngoài ra, một bệnh viện còn "dọa" người bệnh rằng, nội soi tiêu hóa có thể lây nhiễm HIV, viêm gan B, C do dụng cụ nội soi không thể làm sạch hoàn toàn (?),