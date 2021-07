Lo "vỡ trận" giao thông Hà Nội, Tổng Cục đường bộ công bố phân luồng từ xa

Chi tiết lộ trình 8 hướng lưu thông

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), hiện nay Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, vậy nên phương tiện không được đi vào địa bàn, trừ các xe có thẻ nhận diện theo luồng xanh.

Tổng cục Đường bộ cho biết, việc phân luồng từ xa sẽ giúp phương tiện qua Hà Nội đi đúng lộ trình, không đi vào chốt kiểm dịch của Hà Nội, tránh ách tắc giao thông.

Cụ thể, xe từ Hòa Bình đi về Hà Nam, Ninh Bình, các tỉnh phía Nam và ngược lại đi theo các tuyến đường:

Ngã ba Xuân Mai (Hà Nội) - quốc lộ 21 - đường Hồ Chí Minh (Hòa Bình) - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Kon Tum - Gia Lai - Đăk Lăk - Đăk Nông - Bình Phước.

Hòa Bình - quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 21 - quốc lộ 1- Hà Nam.

Hòa Bình - quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 12B - quốc lộ 1- Ninh Bình.

Hòa Bình - quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 9 - quốc lộ 1 - các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Xe từ Hòa Bình đi đến các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái và ngược lại đi theo đường: Hòa Bình - quốc lộ 6 - quốc lộ 21 - quốc lộ 2C (cầu Vĩnh Thịnh) - quốc lộ 2- Vĩnh Phúc; Hòa Bình - quốc lộ 6 - quốc lộ 21 - quốc lộ 32 - Yên Bái.

Ùn tắc giao thông tại cửa ngõ, nhiều phương tiện phải quay đầu do thiếu giấy tờ theo quy định của Hà Nội (Ảnh: Quân Đỗ).

Xe đi từ Hòa Bình đi Thái Nguyên, Bắc Ninh và ngược lại theo tuyến: Hòa Bình - quốc lộ 6 - quốc lộ 21 - quốc lộ 2C (cầu Vĩnh Thịnh) - quốc lộ 2 - quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh - quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; Hòa Bình - quốc lộ 6 - quốc lộ 21 - quốc lộ 2C (cầu Vĩnh Thịnh) - quốc lộ 2- quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh - Bắc Ninh.

Xe từ Ninh Bình đi đến Lạng Sơn và ngược lại theo tuyến: Ninh Bình - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - quốc lộ 38 - quốc lộ 39 - quốc lộ 5 - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - quốc lộ 1 - Lạng Sơn.

Ninh Bình - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - quốc lộ 38 - quốc lộ 39 - quốc lộ 5- quốc lộ 37 - quốc lộ 18 - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - quốc lộ 1- Lạng Sơn.

Chính phủ yêu cầu giải tỏa ùn tắc giao thông

Đến ngày 25/7, tất cả các trạm thu phí BOT trên các tuyến đường thuộc địa bàn Hà Nội đều đã dừng thu phí khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thủ tướng cũng vừa có văn bản hỏa tốc gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19.

Văn bản do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký, nêu rõ yêu cầu khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương, khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân trong vùng có dịch Covid-19.

Trên cơ sở thống nhất của các Bộ như Bộ GTVT, Công Thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán Giấy nhận diện có mã QR Code của ngành GTVT) trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu, việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định nêu trên; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Dừng thu phí BOT trên địa bàn Hà Nội

Các trạm thu phí BOT thuộc địa bàn Hà Nội hiện đã dừng thu phí gồm: Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ; dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL32 với QL32C (trạm cầu Văn Lang); dự án xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài); cao tốc Nội Bài - Lào Cai (trạm Km6).

Đến nay đã có 42 trạm thu phí trên cả nước tạm dừng thu phí. Trong số này, có 17 trạm do Bộ Giao thông vận tải quản lý, 2 trạm do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quản lý và 23 trạm do các tỉnh, thành phố quản lý.