Lên kịch bản test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Hải Phòng

Ngành y tế TP Hải Phòng vừa lên kịch bản để triển khai việc test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố.

Ngành y tế Hải Phòng lên kịch bản thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các địa phương bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực làm xét nghiệm test nhanh với SARS-CoV-2 cho người dân có nhu cầu tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố từ 12h ngày 8/7.

Cụ thể, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị UBND các quận, huyện An Dương, An Lão, Hải An, Dương Kinh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và 3 bệnh viện (Việt Tiệp, Kiến An, Đại học Y Hải Phòng) bố trí địa điểm, nhà bạt hoặc container đảm bảo các yêu cầu tại các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Cụ thể, nhà chờ xét nghiệm rộng từ 50-100 m2, nhà thu phí xét nghiệm 15 m2, nhà lấy mẫu xét nghiệm 20 m2, nhà đọc kết quả xét nghiệm 20 m2, nhà chờ nhận kết quả xét nghiệm 50-100 m2, nhà cách ly cho người có kết quả xét nghiệm dương tính, nghi ngờ 20-30 m2. Khu vực này được bố trí đi lại theo một chiều, có biển báo theo công năng của từng nhà và có khu nghỉ cho nhân viên y tế.

Bố trí số lượng 10 bàn và ghế ngồi, quạt cho nhân viên phục vụ công tác làm xét nghiệm, 300-500 ghế ngồi chờ, quạt thông gió cho người dân, thùng thu gom rác thải y tế, khu vực vệ sinh, điện nước...

Đảm bảo suất ăn cho nhân viên thực hiện công tác xét nghiệm và người dân (trong trường hợp người dân có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính hoặc nghi ngờ phải chờ kết quả xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2).

Bố trí xe ô tô tại các chốt để đưa người dân tới địa điểm cách ly trên địa bàn khi có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nghi ngờ, người có triệu chứng ho, sốt, khó thở hoặc có những bệnh lý khác kèm theo.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị UBND các quận, huyện An Dương, An Lão, Hải An, Dương Kinh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo phối hợp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các công việc trên trước 10h ngày 8/7.

