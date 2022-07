Lễ động thổ, khởi công, khánh thành không được "tốn" quá 100 triệu đồng

Bộ Xây dựng cho biết việc tổ chức lễ động thổ, khởi công và khánh thành các công trình xây dựng là một nội dung được Chính phủ quan tâm trong việc thi hành các hoạt động phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo tuân thủ theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản quy định về việc tổ chức các hoạt động này.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng và vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo quy định việc khởi công, khánh thành công trình được thực hiện sau khi hoàn thành một số thủ tục theo quy định tại Luật Xây dựng.

Lễ khởi công Dự án đường ven biển Quảng Bình có chiều dài hơn 86 km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố với tổng số vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức buổi lễ, trong đó nêu rõ lý do, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, kinh phí tổ chức và nguồn kinh phí sử dụng; nội dung chương trình; các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, trật tự giao thông, phương án tiến hành buổi lễ, trình cấp có thẩm quyền.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các buổi lễ đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt thuộc dự án quan trọng quốc gia.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cho phép tổ chức các buổi lễ đối với những dự án do mình quyết định đầu tư.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tổ chức các buổi lễ đối với công trình thuộc dự án nhóm A theo quy định tại Luật Đầu tư công; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Nghiêm cấm tặng quà, hạn chế tối đa tặng hoa

Dự thảo nêu rõ, việc tổ chức buổi lễ phải phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, không phô trương hình thức, bảo đảm thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tùy theo quy mô, tính chất của buổi lễ mà đơn vị tổ chức mời khách trong phạm vi thích hợp; đối tượng khách mời phải phù hợp với mục đích, yêu cầu buổi lễ; hạn chế mời khách ở xa nơi tổ chức các buổi lễ.

Việc đưa đón khách mời cần tổ chức tại một số địa điểm, bằng xe chung, không tổ chức đưa đón tại nhà riêng. Địa điểm tổ chức buổi lễ cần trang trí đơn giản, trang trọng, thiết thực. Nội dung trang trí chủ yếu bao gồm: tên buổi lễ, tên dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, nhà thầu quản lý dự án (nếu có), nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, thời gian thực hiện dự án, biểu tượng, logo (nếu có) của chủ đầu tư và các nhà thầu.

"Nghiêm cấm việc tặng quà cho các tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, không dùng phù hiệu, "nơ", hoa cài ngực đối với các đại biểu tham dự buổi lễ, hạn chế tối đa việc tặng hoa. Các buổi lễ không được gây lãng phí về thời gian và các chi phí khác có liên quan"- dự thảo quyết định nêu rõ.

Sau 13 năm thi công với nhiều lần chậm tiến độ, thay đổi nhà đầu tư, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức được thông tuyến đưa vào sử dụng (Ảnh minh họa: Nguyễn Cường).

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề xuất quy định chi phí tổ chức từng buổi lễ được tính trong chi phí khác của tổng dự toán xây dựng công trình, tối đa không quá 0,04% giá trị tổng dự toán xây dựng công trình và không quá 100 triệu đồng.

Trường hợp nhà thầu là đơn vị tổ chức các buổi lễ để quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp thì chi phí cho tổ chức buổi lễ được tính trong chi phí quản lý của doanh nghiệp. Nghiêm cấm chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thanh toán chi phí tổ chức các buổi lễ.

Dự thảo quyết định này áp dụng với công trình xây dựng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt thuộc dự án quan trọng quốc gia hoặc thuộc dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công và công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn trên thì khuyến khích chủ đầu tư áp dụng khi tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.