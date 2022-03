Lật đò trên sông lúc nửa đêm, 2 mẹ con mất tích

Sáng 24/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Việt - Chủ tịch UBND xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 23/3.

Khu vực bến đò sông Gâm - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Phan).

Cụ thể, thời điểm trên, chiếc thuyền do anh Nguyễn Xuân Hưng (SN 1992), trú tại thôn Chợ, xã Xuân Vân điều khiển chở 5 người qua sông thì bất ngờ bị lật. Lúc này, lái đò và 3 người đàn ông khác đã bơi được vào bờ, còn 2 người bị mất tích.

Nạn nhân bị mất tích được xác định là 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1992) và cháu Nguyễn Thị H.(SN 2016), cùng trú tại thôn Đồng Tày, xã Xuân Vân.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc (Ảnh: Hoàng Phan).

"Vào thời điểm trên, do rác trên sông nhiều nên thuyền bị rác cuốn và nước sông đẩy mạnh nên thuyền trôi, đâm vào búi tre nên dẫn đến bị lật. Đã có 4 người bơi được vào bờ, chỉ còn 2 mẹ con chị H. là không may mắn, mất tích, hiện chúng tôi đã huy động khoảng 50 người gồm cả công an, chính quyền và người dân đi tìm tung tích các nạn nhân", ông Lê Hồng Việt nói.

Cũng theo ông Việt, tại địa phương chưa từng xảy ra vụ việc lật đò như này bao giờ. Thời điểm gần đây tại Tuyên Quang đang có mưa to dẫn tới nước sông dâng cao.