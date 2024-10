Lật đò khi di dời tài sản chạy lũ, một người mất tích

Chiều 28/10, lãnh đạo xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết một người đàn ông địa phương vừa bị nước lũ cuốn mất tích. Nạn nhân là ông P.V.C. (SN 1960).

Trưa cùng ngày, ông C. chuẩn bị đò để đi chở đồ nhưng không may gặp luồng nước chảy xiết, cuốn cả người lẫn đò ra xa bờ. Chiếc đò bị lật, ông C. mất tích.

Nhiều người dân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình sử dụng đò đi trong mưa lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Nhận tin báo, chính quyền xã Gia Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện tìm kiếm.

Tuy nhiên do nước lũ dâng cao, gây ngập cả một vùng rộng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều 28/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích ông C. cũng như con đò bị chìm.