Lào Cai nắng nóng gần 40 độ C, nguy cơ cháy rừng Sa Pa

Dân trí Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 21/5, nắng nóng ở các khu vực trong tỉnh Lào Cai giảm so với ngày 20/5, nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến từ 36-39 độ C.

Dự báo ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất ở tỉnh Lào Cai tăng lên từ 36 - 39 độ C.

Hôm qua (ngày 20/5), vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam đạt ngưỡng mạnh nhất. Nắng nóng ở vùng thấp và khu vực phía Tây của tỉnh Lào Cai đồng loạt tăng lên mức đỉnh điểm, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Lúc 19h ngày 20/5, quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở thị xã Sa Pa lên mức 26,2 độ C; vùng núi Bắc Hà 32 độ C, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) lên tới 39 độ C; thành phố Lào Cai nhiệt độ tăng lên tới 39,2 độ C.

Đây là mức tăng nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng này và cũng là nhiệt độ cực đại ghi nhận được ở các địa phương tính từ đầu mùa hạ 2021 đến nay.

Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu nhẹ.

Dự báo ngày 21/5, nắng nóng ở các khu vực giảm một chút, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C.

Tại huyện Văn Bàn có gió Than Uyên nóng khô từ Lai Châu thổi sang, thị xã Sa Pa nổi gió Ô Quý Hồ nguy hiểm duy trì suốt ngày đêm. Thị xã Sa Pa cấp báo động cháy nhiều cánh rừng tăng lên mức nguy hiểm, do đó phải chủ động phòng chống cháy rừng.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân trong toàn tỉnh cần tăng cường cao công tác bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng khi thời tiết còn diễn biến bất lợi.

Các khu vực dân cư đề phòng chập cháy gây hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chú ý phòng chống nắng nóng cho người lao động ngoài trời, người già và trẻ em.

Phạm Ngọc Triển