Lãnh đạo TPHCM nói về một triệu liều vắc xin Vero Cell vừa tiếp nhận

Dân trí Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau khi Bộ Y tế thẩm định đạt chất lượng, vắc xin Vero Cell của Công ty Sinopharm sẽ được thành phố tiêm trên tinh thần tự nguyện, người đồng ý tiêm sẽ được tiêm.

Sáng 3/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Mở đầu buổi họp báo, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố đã cơ bản hoàn thành đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 thứ 5. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tiếp nhận một triệu liều vắc xin Covid-19 Vero Cell của Công ty Sinopharm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thông tin về vắc xin Vero Cell của Công ty Sinopharm.

Vắc xin Vero Cell được tiêm ra sao?

Ông Dương Anh Đức cho biết, ngày 31/7, khoảng một triệu liều vắc xin Vero Cell đã đến TPHCM. Hiện nay, đơn vị nhập khẩu đã gửi mẫu vắc xin này cho Bộ Y tế thẩm định theo đúng quy trình.

Sau khi được thẩm định đạt chất lượng, thành phố sẽ tiến hành tiêm giống các loại vắc xin khác trên tinh thần tự nguyện, người đồng ý tiêm sẽ được tiêm.

"Thời gian qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi có hay không chuyện không tiêm sẽ bị phạt. Chúng ta đã biết chính sách của Việt Nam là tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí và trên tinh thần tự nguyện cho người dân. Các loại vắc xin cung ứng cho người dân Việt Nam phải thỏa mãn 2 điều kiện là được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp và Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp", ông Dương Anh Đức thông tin.

Vắc xin Vero Cell do Công ty Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd. sản xuất. Vắc xin phòng Covid-19 này đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Đến nay, khoảng 800 triệu liều đang được sử dụng tại 59 quốc gia.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM sáng 3/8.

Tại Việt Nam, vắc xin này đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vắc xin phòng Covid-19 của hãng này do Chính phủ Trung Quốc viện trợ, đang triển khai tiêm chủng từ tháng 7/2021.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm xong 88.100 liều mũi 1 và sẽ tiến hành tiêm mũi 2 từ ngày 4/8. Tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, 50% dân số đã được bao phủ tiêm loại vắc xin này.

Thời gian qua, TPHCM cũng được nhận một số lượng vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell.

TPHCM chính thức bước vào đợt tiêm chủng thứ 6

"Về cơ bản, thành phố đã hoàn thành đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 thứ 5 với hơn 900.000 liều trong khoảng 10 ngày. Trong đợt tiêm này, thành phố đã triển khai đồng loạt các điểm tiêm tại bệnh viện, trung tâm, trạm y tế, điểm tiêm lưu động, tổ chức tiêm ngoài giờ cho bà con", ông Dương Anh Đức thông tin.

Sau các đợt cấp phát vắc xin, thành phố đã tiếp nhận và đã tiêm 2,5 triệu liều. Trong đó, hơn 2 triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi, hơn 70.000 người đã được tiêm mũi 2. Bên cạnh đó, các lực lượng Trung ương đóng trên địa bàn cũng

TPHCM đã tổ chức các điểm tiêm lưu động trong đợt 5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nếu lượng vắc xin được cung cấp đầy đủ, đúng tiêm độ theo đề xuất của TPHCM, thành phố sẽ đạt mục tiêu toàn bộ người 18 tuổi trở lên cơ bản được tiêm vắc xin Covid-19.

"Theo thống kê, thành phố có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Đến hiện tại, 2 triệu người đã được tiêm vắc xin Covid-19. Thành phố cần từ 5 đến 5,5 triệu liều để tiêm cho những người còn lại", ông Dương Anh Đức cho hay.

Đối với năng lực tiêm chủng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết Sở Y tế cùng các địa phương đã huy động toàn bộ nguồn lực y tế công và tư. Bên cạnh đó, lực lượng y tế, công an, quân đội từ Trung ương và các tỉnh, thành bạn cũng đang tích cực hỗ trợ cho địa bàn.

"Nguồn lực của TPHCM đảm bảo duy trì hoạt động 1.200 đội tiêm với công suất tiêm cho 250 người/đội/ngày. Về cơ bản, chúng ta có thể đáp ứng được công suất 300 - 350 người/đội/ngày", ông Dương Anh Đức khẳng định.

Quang Huy