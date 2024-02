Lãnh đạo TPHCM cảnh báo về việc flycam mang vật liệu nổ tại nơi đông người

Tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM sáng 1/2, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM đã đặt vấn đề về việc quản lý các loại flycam trên địa bàn, đặc biệt thời điểm diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội. Đây là một trong những vấn đề khó giải quyết của đơn vị thời gian qua.

Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, phân tích, thành phố là nơi diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội, đặc biệt dịp lễ, tết. Bộ Tư lệnh thành phố luôn đảm bảo công tác rà, phá chất nổ trong khâu chuẩn bị, tuy nhiên, vấn đề quản lý flycam vẫn là việc khó.

Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM sáng 1/2 (Ảnh: Việt Dũng).

"Flycam có 2 dạng bay, một là của các đài truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí có đăng ký. Tuy nhiên, một số trường hợp người dân bay flycam không đăng ký và không được cấp phép", đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ.

Đại tá Phạm Đức Châu Trần làm rõ, về nguyên tắc, một vật thể bay lên không trung cần được Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu cho phép. Thời gian qua, lực lượng quân đội dự định giao cho các tỉnh, thành, các quân khu quản lý việc cấp phép flycam đối với những khu vực không có khả năng gây mất an toàn nhưng chưa làm được vì một số lý do.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tổ chức các sự kiện có liên quan đến flycam, vật thể bay cần trao đổi trước để xin cấp phép, tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

"Một sự kiện lớn nếu không dùng flycam sẽ rất khó cho khâu ghi hình. Tuy nhiên, việc quản lý các thiết bị bay này do chúng tôi chịu trách nhiệm. Vùng bay, các thiết bị điện tử cần được đảm bảo. Ví dụ nếu vật thể bay va chạm với máy bay đang cất cánh ở tốc độ 200km/h sẽ là vấn đề rất lớn", đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM bày tỏ.

Trận địa pháo hoa tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2024 (Ảnh: Nam Anh).

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị, trong công tác quản lý, các flycam cần có hình thức để nhận diện thuộc đơn vị nào, của ai, có phép hay không phép. Tất cả flycam hoạt động không phép phải được xử lý.

"Những trường hợp flycam có thể mang vật liệu nổ sẽ gây ra tai nạn rất lớn. Ví dụ những vị trí tập trung đông người dân, bà con đang tập trung xem pháo hoa", ông Ngô Minh Châu nêu ví dụ.

Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo, các đơn vị cần làm rõ phương án xử lý nếu xảy ra tình huống trên. Trong đó, công tác chỉ huy, phương tiện tại chỗ, phương tiện điều hành cần được lưu ý. Đặc biệt, các lực lượng phải đảm bảo có ít nhất 2 phương án xử lý đối với mỗi tình huống có thể xảy ra để đảm bảo giải quyết các vụ việc theo cách bình tĩnh, hiệu quả.

Trong việc bắn pháo hoa mừng giao thừa Tết Nguyên đán 2024, ông Ngô Minh Châu cho biết, địa phương dự định tăng nhiều điểm bắn so với mọi năm. Điều này sẽ giúp kéo dãn lượng người dân tập trung tại trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, với số lượng điểm bắn pháo hoa tăng gần gấp đôi, các vị trí cần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn. Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng xã, phường, thị trấn tham mưu lãnh đạo địa phương tổ chức tốt với tinh thần nơi nào không đủ an toàn, không đủ điều kiện an ninh trật tự sẽ không tổ chức bắn pháo hoa giao thừa.