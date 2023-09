Lãnh đạo Hà Nội khẳng định không hợp thức hóa chung cư mini vi phạm PCCC

Quan điểm trên được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, chiều 29/9.

Tại đây, các đại biểu nêu thực tế Hà Nội có mật độ dân số đông, nhiều nhà chung cư, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cao. Vì vậy, cử tri kiến nghị lãnh đạo thành phố nghiên cứu, xem xét có những tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng về các tòa nhà cho thuê dưới hình thức nhà xây để ở và đưa ra chế tài xử lý vi phạm phù hợp với thực tế.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sẽ giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất về chính sách để tham mưu, báo cáo UBND thành phố cùng đoàn đại biểu Quốc hội đề xuất với Quốc hội.

Với những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước, Hà Nội sẽ giao các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai xử lý những vấn đề được cử tri đưa ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 29/9 (Ảnh: Thanh Hải).

Trước thực tế Hà Nội có mật độ dân cư đông, ông Hải cho biết qua nhiều thời kỳ, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị quận, huyện, xã, phường và các đơn vị rà soát thường xuyên, có đề xuất sửa đổi những vấn đề đặc thù.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố cũng rà soát, đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về lĩnh vực này.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh chính quyền đã ban hành nhiều văn bản và các đơn vị quận, huyện, xã, phường cũng quyết liệt trong quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn những nơi chưa kiên trì, kiên quyết, chưa có giải pháp mạnh.

Thành phố đã giao các cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra trách nhiệm, sau khi có kết quả sẽ công khai để cử tri nắm được. Đồng thời, triển khai chiến dịch rà soát chung cư mini, khi phát hiện những đơn vị vi phạm về an toàn PCCC, có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh an toàn của người dân sẽ xử lý, khắc phục.

"Với những vị trí không thể khắc phục được, quan điểm của thành phố là không hợp thức, không làm ngơ mà phải kiên quyết xử lý, không để những quy định của thành phố bị lợi dụng hay cố tình lợi dụng", ông Hải nói.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thành phố sẽ tăng cường giải pháp PCCC trong thời gian tới (Ảnh: Thanh Hải).

Ghi nhận các nội dung được cử tri kiến nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thời gian tới, thành phố sẽ tập trung tổng rà soát vấn đề quản lý chung cư. Trong đó, vấn đề về tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà ở cho thuê cũng sẽ được đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi) sắp tới.

Ngoài việc rà soát xử lý vi phạm, ông Tuấn khẳng định thành phố cũng tăng cường giải pháp PCCC và nâng cao kỹ năng PCCC cho người dân trong thời gian tới.