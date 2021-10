Lần đầu tiên hầm Hải Vân đón xe máy, gần nghìn người "thoát" đèo nguy hiểm

Dân trí Được chạy xe máy qua hầm Hải Vân, người dân vui mừng vì hành trình hồi hương của mình đỡ vất vả hơn so với việc phải vượt đường đèo trong đêm tối và thời tiết mưa gió.

Đêm 6/10, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã mở cửa cho phép người dân về quê tránh dịch được đi xe máy qua hầm Hải Vân.

Việc đi xe máy qua hầm Hải Vân giúp hành trình hồi hương của người dân được rút ngắn và tránh được nguy hiểm so với việc phải vượt đường đèo trong đêm tối và thời tiết mưa gió.

Đêm 6/10, khoảng 700 người dân về quê tránh dịch tập trung tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân nghỉ chân, chuẩn bị qua hầm khi Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả quyết định mở cửa cho phép họ được đi xe máy qua (Ảnh: Khánh Hồng).

Hầm Hải Vân vốn chỉ cho phép ô tô chạy qua, người đi xe máy phải trung chuyển bằng xe tải, tuy nhiên vì dịch bệnh nên dịch vụ trung chuyển xe máy đã dừng hoạt động. Đây là lần đầu tiên, người dân được đi xe máy qua hầm Hải Vân.

Trước khi qua hầm, đoàn khoảng 700 người được hướng dẫn tập trung trước Trạm trung chuyển. Tại đây, người dân được các hội, nhóm tình nguyện của Đà Nẵng hỗ trợ thức ăn, nước uống, sửa xe và đổ xăng đầy bình.

Đây là những người dân từ các tỉnh phía Nam về miền Bắc và miền Trung (Ảnh: Khánh Hồng).

Đoàn người về quê vui mừng khi được chạy xe máy qua hầm Hải Vân trong đêm.

Người dân cũng được hướng dẫn đổ hết xăng dư vào bình xe, không treo các chai xăng trên xe đề phòng cháy nổ khi vào hầm.

Khi xuất phát vào hầm, đoàn được lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng dẫn đường và các hội, nhóm tình nguyện của Đà Nẵng đi sau hộ tống, hỗ trợ những trường hợp gặp bất trắc.

Qua đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân được lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ để tiếp tục hành trình.

Người dân được lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng dẫn đường và các hội, nhóm tình nguyện của Đà Nẵng đi sau hộ tống, hỗ trợ những trường hợp gặp bất trắc (Ảnh: Hồng Vân).

Người dân bắt đầu xuất phát từ Trạm trung chuyển để vào hầm Hải Vân (Ảnh: Khánh Hồng).

Quá trình di chuyển, người dân được yêu cầu đi chậm, giữ khoảng cách an toàn (Ảnh: Khánh Hồng).

Anh Trương Văn Hùng (sinh năm 1990, quê Nghệ An) cho biết, anh chạy xe máy từ TPHCM về quê bắt đầu từ sáng 5/10. Dọc đường đi, do trời mưa nên anh cũng như mọi người trong đoàn không được ngủ. Chỉ đến trưa 6/10, do mệt quá nên mọi người mới dừng chân ngủ được 30 phút tại địa bàn tỉnh Bình Định. Được đi xe máy qua hầm Hải Vân, anh Hùng cũng như mọi người trong đoàn đều vui mừng.

"Đường xa, trời mưa và phải chạy xe máy liên tục nên chúng tôi rất mệt. Giờ được đi xe máy qua hầm Hải Vân thay vì phải đi đèo, chúng tôi mừng lắm. Đường về quê cũng ngắn bớt được một đoạn và đỡ nguy hiểm hơn", anh Hùng chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên, xe máy được lưu thông trong hầm Hải Vân (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chiều 6/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ người dân về quê khi qua địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ gồm một điểm tại đầu tuyến quốc lộ 1A đoạn vào thành phố, một điểm tại khu vực giáp ranh với Quảng Nam trên quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân

Tại khu vực Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, tất cả các người dân trên đường về quê sẽ được nhận hỗ trợ khoảng 100.000 đồng/người, gồm thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa… và hỗ trợ miễn phí đổ xăng, sửa chữa xe máy, thay nhớt…

Người dân thể hiện niềm vui khi được đi xe máy qua hầm Hải Vân thay vì phải vượt đường đèo (Ảnh: Khánh Hồng).

Để đảm bảo công tác y tế, sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe công dân trong quá trình trở về quê khi đi ngang qua TP Đà Nẵng, Sở Y tế TP Đà Nẵng bố trí 2 tổ y tế thường trực tại 2 địa điểm cửa ngõ vào, ra thành phố Đà Nẵng là Trạm trung chuyển hầm Hải Vân và điểm giáp ranh với tỉnh Quảng Nam trên quốc lộ 14B.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng còn bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân.

Đoàn người qua khỏi hầm Hải Vân đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và được lực lượng công an tỉnh này tiếp tục hỗ trợ (Ảnh: Khánh Hồng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Thành Đoàn và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai việc hỗ trợ người dân đạt hiệu quả cao nhất.

TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản đề nghị Công ty Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả phối hợp, hỗ trợ trung chuyển người dân qua hầm để bảo đảm an toàn, nhất là trong thời tiết bất lợi hiện nay.

