Làm sao giám sát tài xế lái xe bằng chân, buông cả hai tay khỏi vô lăng?

Hồ sơ đề nghị thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự (Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) vừa được Bộ Công gửi tới Bộ Tư pháp.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ ngồi của người lái) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Một tài xế điều khiển ô tô bằng một chân, một tay cầm điện thoại lướt TikTok, không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: Cục CSGT).

Quy định đó nhằm bảo đảm phương tiện kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ, theo lý giải của Bộ Công an.

Hơn nữa, theo Bộ Công an, quy định này còn giúp giám sát việc chấp hành pháp luật của tài xế trong việc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi lái xe, chở quá số người quy định, không thắt dây an toàn, buông cả 2 tay khỏi vô lăng, dùng chân điều khiển vô lăng…

Chuyện hành hung giữa hành khách và lái xe, truy tìm tội phạm được chở trên ô tô kinh doanh vận tải cũng sẽ được phát hiện kịp thời.

Cơ quan soạn thảo phân tích, những năm gần đây có hiện tượng mua bán giấy phép lái xe diễn ra rất phổ biến; thậm chí có hiện tượng sử dụng giấy phép lái xe giả để đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Vì thế, quy định tại điểm b khoản 5 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đề xuất bổ sung theo hướng “người được cấp phép lái xe có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì bị thu hồi giấy phép lái xe”.

Ngoài ra, dự thảo luật quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ; thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Luật hiện hành quy định người lái ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần, lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Ô tô không người lái chưa phù hợp để hoạt động ở Việt Nam

Dự thảo luật đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau: Phương tiện giao thông thông minh là xe cơ giới cho phép tự động hoá toàn bộ điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư số 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô QCVN 09:2024/BGTVT phù hợp với phân loại quốc tế.

Phương tiện giao thông thông minh được chia làm 5 cấp độ, trong đó xe cơ giới cho phép tự động hoá toàn bộ hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ là các xe thuộc cấp độ 4, hoặc cấp độ 5 được phân loại và định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO/SAE PAS 22736:2021.

Hồi tháng 4 vừa qua, Trung Quốc cấm quảng cáo ô tô có khả năng tự lái ( (Ảnh minh họa: The Innovator).

Với xe cơ giới thuộc cấp độ 4, cấp độ 5 (xe cơ giới tự động toàn bộ), theo Bộ Công an, trên thế giới hiện chỉ có Trung Quốc thí điểm hoạt động taxi không người lái tại Vũ Hán, một số khu vực tại Trùng Khánh, Bắc Kinh, Thượng Hải nhưng vẫn trong giai đoạn đánh giá về độ an toàn, tin cậy, chưa phát triển đại trà.

Một số nước phát triển như Hoa Kỳ, EU mới thử nghiệm ô tô tự lái cấp độ 4 trong phạm vi nhất định và vẫn yêu cầu có người lái hoặc người giám sát trên xe.

“Xét theo điều kiện giao thông của Việt Nam hiện nay thì loại xe cơ giới tự động hóa toàn bộ chưa phù hợp để hoạt động, có nguy cơ gây tai nạn cao, nên cần phải hạn chế, phải cấp phép hoạt động đối với các xe loại này (bao gồm cả các loại xe chạy thử nghiệm thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ)”, Bộ Công an lý giải.