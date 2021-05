Lái tàu hoảng hồn phát hiện 2 mẹ con nằm dưới đường ray

Dân trí Trong lúc đang lái tàu, anh H. phát hiện có người nằm dưới lòng đường sắt nên đã kịp thời dừng lại để kiểm tra. Khi lái tàu vừa bước xuống thì một người phụ nữ ôm con chạy khỏi đường tàu.

Ngày 8/5, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, anh H. (người lái tàu) cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày, trên cung đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, anh phát hiện có người nằm dưới lòng đường sắt.

Hiện trường khu vực người mẹ ôm con nằm trên đường sắt (Ảnh: CTV).

Sau khi phát hiện sự việc, anh H. lập tức cho tàu dừng lại. Khi anh này bước xuống kiểm tra thì bất ngờ thấy người phụ nữ ôm con chạy ra khỏi đường sắt. Anh H. sau đó đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, người mẹ ôm con nằm trên đường tàu là chị S. quê ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Khi mọi người đến hiện trường thì phát hiện cháu bé 7 tuổi con chị S. đã tử vong.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem sự việc (Ảnh: CTV).

Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến hiện trường thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân. Người phụ nữ cũng đã được mời đến cơ quan công an để làm việc.

"Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé", lãnh đạo xã Hưng Tây cho biết.

Nguyễn Phê