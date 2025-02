Kỷ niệm 63 năm lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam

Sáng 20/2, Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (21/2/1962-21/2/2025).

Năm 1954, ngay sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định, dựng nên chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự kiểu mới. Trước âm mưu và hành động của kẻ thù, Đảng ta đã chủ trương chi viện cho cách mạng miền Nam để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục III, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc trình bày báo cáo lịch sử Ngày truyền thống (Ảnh: Hải Nam).

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, với tinh thần "Tất cả vì tiền tuyến lớn", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", từ năm 1955, Đảng đoàn, Bộ Công an đã thành lập Tổ cán bộ miền Nam, kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện và chi viện hàng nghìn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cùng nhiều tài liệu, phương tiện, thiết bị, vũ khí để tăng cường cho chiến trường miền Nam.

Trong giai đoạn từ năm 1954 đến ngày 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11.200 cán bộ công an ưu tú cho chiến trường miền Nam.

Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, dù hoàn cảnh khó khăn, những nơi gian khổ, ác liệt nhất, các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã không quản ngại khó khăn gian khổ, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng lực lượng an ninh miền Nam làm tốt công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, giao liên dẫn đường; kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động "bình định", "chiêu hồi" của địch.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Hải Nam).

Các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam cũng đã bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan trọng yếu của Mỹ - ngụy ở các đô thị miền Nam và các vùng nông thôn, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu sinh tử ấy, 909 cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã hy sinh anh dũng; 46 người bị địch bắt tù đày tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng; hàng ngàn cán bộ bị thương tật, nhiễm chất độc da cam...

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí, ngày 1/9/2020, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao hoa, quà của Bộ Công an tặng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam (Ảnh: Hải Nam).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định những công lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta.

"Lực lượng CAND luôn ghi nhớ công ơn của các Anh hùng, liệt sĩ công an đã anh dũng hy sinh; tri ân sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh một phần xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Thượng tướng Hùng nói.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn tin tưởng và mong muốn các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao", sẽ tiếp tục theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết với lực lượng CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.