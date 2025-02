Công an, tòa án, VKS sẽ phối hợp như thế nào khi bỏ công an cấp huyện?

Ngày 18/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chia sẻ với báo chí về công tác phối hợp liên ngành nội chính (tòa án, VKS), khi không tổ chức công an cấp huyện.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ Công an đã phối hợp với VKSND Tối cao, TAND Tối cao nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện.

Trong đó, "3 ngành" đã giải quyết toàn diện các vấn đề trong quan hệ phối hợp về công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự giữa cơ quan điều tra với VKSND, TAND ở địa phương.

Bộ trưởng Công an cho biết Bộ cũng đã chủ động rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và có phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu công tác ngay sau khi sắp xếp, bảo đảm đồng bộ về pháp luật, không tạo khoảng trống pháp lý làm gián đoạn hoạt động bình thường của lực lượng công an cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: B.C.).

"Trước mắt, sẽ áp dụng theo Nghị quyết của Quốc hội xử lý nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy. Tiếp theo sẽ chủ động tham mưu Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành khác thực chất tạo sự gắn kết, liên thông, khắc phục tình trạng chia cắt, một việc do nhiều cơ quan đảm nhiệm trước đây, giảm các cơ chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả phục vụ nhân dân", Bộ trưởng Công an nói.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng chia sẻ về những thắc mắc của người dân về việc sau khi không bố trí công an cấp huyện thì chức năng, nhiệm vụ nào của công an cấp huyện sẽ chuyển về tỉnh; chức năng, nhiệm vụ nào sẽ chuyển xuống xã để dân biết việc gì phải đi đâu giải quyết, nhất là lĩnh vực hành chính và các vụ việc liên quan khởi tố, điều tra, giam giữ, xét xử, thi hành án...

Theo Người đứng đầu Bộ Công an, Bộ đã có phương án cụ thể đối với các chức năng, nhiệm vụ phục vụ nhân dân và sẽ thông báo công khai, rộng rãi, chi tiết, cụ thể đến người dân trước thời điểm triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, tuyệt đối không để ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm tạo thuận lợi cao nhất để người dân giải quyết các vấn đề có liên quan.

"Tổ chức bộ máy ngành công an khi không tổ chức công an cấp huyện sẽ tạo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho nhân dân, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển đất nước, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số", Đại tướng Lương Tam Quang nói.