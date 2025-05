Kỳ 2: Lan tỏa phong trào xây những mái nhà ấm "nghĩa Đảng, tình dân"

Lan tỏa phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trước 5 năm

Cần phải tiếp tục khẳng định chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở tặng người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng thiên tai là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta.

Đây cũng chính là biểu hiện rõ nét nhất, thể hiện trách nhiệm cao nhất của chính quyền "vì dân", thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, yêu thương, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của dân tộc ta.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở được xem là bước quan trọng trong chiến lược giảm nghèo, để người dân an cư, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế và vươn lên trong cuộc sống.

Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng địa phương hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm nhà (Ảnh: L. Thạch).

Năm 2025, nhìn lại 50 năm đất nước thống nhất, 40 năm đổi mới, có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các yêu cầu lịch sử, đổi mới thành công, thoát khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế mới.

Đây là tiền đề quan trọng, vững chắc để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới. Tại buổi trao đổi với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 31/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản; xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu".

Đảng ta "lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu" và mục tiêu "mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc", không thể tách rời nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo người dân có nơi ăn, chốn ở ổn định.

Thống kê cho thấy, cuối năm 2024, cả nước có khoảng 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Đây là thách thức không nhỏ đối với mục tiêu đến năm 2030 "xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu", được Đảng ta đề ra tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước ta trong năm 2025, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi" đã được phát động trên phạm vi cả nước.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tặng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tương Dương (Ảnh: N. Cường).

Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 năm so với Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả hệ thống chính trị, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cả nước tiếp tục chung tay, chung sức, đồng lòng, tăng tốc, bứt phá hơn nữa với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần "tương thân, tương ái", "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", thực hiện chủ trương lớn của Đảng là không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại phiên họp thứ 4, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước ngày 11/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Đây không chỉ là một chính sách an sinh đơn thuần mà còn là hành động cụ thể hóa tư tưởng "dân là gốc", quan điểm nhất quán của Đảng ta: Không có mục tiêu nào cao hơn việc giữ vững độc lập dân tộc và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Việc đảm bảo cho mọi người dân có nhà ở vững chắc, không ai bị bỏ lại phía sau, chính là biểu hiện sinh động của chủ trương lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể trong mọi chính sách phát triển.

Cả nước chung tay xây mái ấm để người nghèo an cư

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, phong trào thi đua xóa nhà tạm đã lan tỏa rộng khắp ở các địa phương từ cấp tỉnh đến tận thôn, xóm, bản. Tại các địa phương, các chiến dịch "90 ngày, đêm", "120 ngày, đêm" xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được phát động và triển khai rầm rộ.

Ngoài các nguồn lực của Nhà nước thông qua 3 chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn ngân sách địa phương, các nguồn lực hợp pháp khác cũng đã được huy động để xây dựng những căn nhà "3 cứng", tuổi thọ 20 năm, thay thế cho những mái nhà tranh, vách nứa xiêu vẹo.

Bộ Công an hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát (Ảnh: Chí Anh).

Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các bộ, ngành, từ những đồng lương của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, từ trách nhiệm xã hội lớn lao của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... những mái ấm thực sự cho người nghèo, người có công với cách mạng đã được hình thành.

Nghệ An đang là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 12.700 căn nhà đã được hoàn thành. Địa phương này đặt mục tiêu, đến tháng 8/2025, sẽ hoàn thành xây mới và sửa chữa toàn bộ 9.052 căn nhà.

Tính đến ngày 10/5, Nghệ An đã khởi công xây dựng và hoàn thành, bàn giao 4.078 căn nhà, còn 4.974 căn (trong đó 3.031 căn nhà xây mới, 1.961 căn sửa chữa) phải hoàn thành trước ngày 31/7.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, từ kinh nghiệm thực tiễn, để thực hiện thành công chương trình, cần phải phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh 3 cấp tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cụ thể theo hướng "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả), đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng kế hoạch, đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thay mặt Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị (Ảnh: Tiến Thành).

Tại tỉnh Quảng Bình, có 1.553 trường hợp được phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Đến đầu tháng 5, địa phương này đã khởi công gần 1.200 căn nhà.

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là hoạt động hỗ trợ nhà ở mà còn khẳng định tinh thần "tương thân tương ái", quyết tâm xây dựng cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn cho người dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công an cũng đã trao kinh phí hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ 30 địa phương xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Gia Lai 231 tỷ đồng, tỉnh Kon Tum 84 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 66 tỷ đồng, Đắk Nông 30 tỷ đồng... để xây mới và sửa chữa hàng chục nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào.

Từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và công an các địa phương, cùng hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ, hàng nghìn căn nhà được hoàn thành và bàn giao đã tạo động lực cho người dân vươn lên, góp phần tốt vào công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, với trách nhiệm của một cơ quan báo chí kiên định với tinh thần "nhân văn, nhân bản, nhân ái", báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong năm 2024 xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Kết thúc năm 2024, với tinh thần trách nhiệm của Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, cùng sự chung tay, góp sức của hàng triệu độc giả, báo Dân trí đã cán đích và vượt mục tiêu đề ra với hơn 100 căn nhà được khởi công, hoàn thành, bàn giao đến người dân sử dụng, trong đó có những căn nhà được xây dựng với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Báo Dân trí khánh thành, bàn giao hơn 100 căn nhà nhân ái tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong năm 2024 và đề ra mục tiêu kêu gọi, hỗ trợ 100 căn nhà trong năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Những ngôi nhà Nhân ái theo tiêu chuẩn "3 cứng" thay thế những căn tạm bợ, dột nát, vừa đảm bảo an toàn cho người dân trong các mùa mưa bão, vừa giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống, tạo tiền đề để họ vươn lên, giảm nghèo bền vững.

Phát huy kết quả chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này, thể hiện tinh thần phụng sự nhân dân, báo Dân trí tiếp tục phát động chương trình Xây nhà Nhân ái. Mục tiêu mới, trong năm 2025 này, xây thêm 100 nhà Nhân ái trên toàn quốc, giúp 100 gia đình khó khăn có nơi an cư, tập trung phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống...

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao từ Trung ương đến địa phương, chúng ta đang bước những bước tiến vững chắc để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong tháng 10/2025.

Từ tinh thần phụng sự, bằng sự chung tay, góp sức, phát huy đoàn kết, tương trợ, nhân ái, những mái nhà vững chãi đã được xây dựng, hoàn thành và bàn giao trên khắp cả nước, trở thành điểm tựa và động lực tinh thần để người nghèo, người khó khăn về nhà ở vươn lên trong cuộc sống.