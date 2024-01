Kiến nghị hoàn thiện đường gom trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An với nội dung đề nghị rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về hệ thống mương thoát nước, đường dân sinh tại dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Cụ thể, cử tri phản ánh một số tuyến mương chưa được xây dựng như cam kết, một số tuyến mương mới đưa vào sử dụng nhưng hư hỏng, khả năng tiêu thoát nước kém, khẩu độ mương quá thấp so với ruộng nên khó khăn trong việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất, hệ thống đường gom chưa đầy đủ...

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu còn nhiều đoạn chưa có đường gom dân sinh (Ảnh: Ngọc Tân).

Trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết đã trong quá trình thiết kế dự án, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 6 đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để thỏa thuận, thống nhất về thiết kế hệ thống đường gom, hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước… đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Quá trình triển khai thi công, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 (PMU 6), nhà thầu và các đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để điều chỉnh, bổ sung (nếu cần) đảm bảo phù hợp hơn nữa với điều kiện thực tế, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất.

Bộ GTVT cho biết các hạng mục còn lại của dự án như đường gom, cống thoát nước... đã được chủ đầu tư tiếp thu, chỉ đạo các nhà thầu thi công điều chỉnh, bổ sung và thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, một số kiến nghị bổ sung đường gom của cử tri đã được PMU 6 bổ sung thiết kế và địa phương đang thực hiện công tác GPMB, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 1.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An quan tâm, có ý kiến với UBND tỉnh Nghệ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ cho dự án triển khai thi công, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nối 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã được thông xe tuyến chính từ ngày 1/9/2023.