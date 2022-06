Kiểm tra hoạt động khoáng sản sau sự cố sụt lún liên tiếp ở Nghệ An

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các điểm sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, mất đất sản xuất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt,… ảnh hưởng đến tính mạng của người dân; hư hỏng các công trình nhà cửa trường học, trụ sở ủy ban nhân dân xã… trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với các tổ chức trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Đoàn liên ngành sẽ tổng kiểm tra 11 doanh nghiệp trên địa bàn các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Liên Hợp và Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.

Ngày 16/5, hố "tử thần" xuất hiện lớn đầu tiên tại xã Châu Hồng khiến người dân hoang mang.

Đoàn liên ngành do ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An làm Trưởng đoàn cùng thành viên thuộc các Sở Xây dựng, Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Công an tỉnh, đại diện chính quyền địa phương.

Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra nhiều nội dung như: Việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, thiết kế mỏ, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, quy hoạch xây dựng chi tiết, xây dựng công trình, an toàn lao động, thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan có tổ chức hoạt động khoáng sản (quặng thiếc) trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Như Dân trí đã thông tin, từ năm 2019 tại xã Châu Hồng đã có tình trạng sụt lún đất và giếng cạn nước. Thời gian gần đây, tình trạng này diễn ra ở mức báo động. Đến nay, toàn xã đã có gần 300 giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ, hàng chục "hố tử thần" xuất hiện.

Ngoài ra, nhiều công trình công cộng như trường THCS Châu Hồng cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt, đe dọa sự an toàn của hàng trăm giáo viên và học trò. Trụ sở xã Châu Hồng mới nghiệm thu được một năm cũng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt dọc tường...

Hố sụt lún phía sau nhà ông Tứ tại bản Na Hiêng, xã Châu Hồng (Ảnh: V.T).

Việc "hố tử thần" liên tiếp xuất hiện trên địa bàn xã Châu Hồng cũng như hiện tượng cạn giếng và nứt nhà cửa khiến người dân bất an, lo sợ. Chính quyền địa phương đã có 30 báo cáo gửi cấp trên nhưng đến nay chưa có giải pháp hữu hiệu.

Được biết Châu Hồng là địa phương có trữ lượng đá trắng và thiếc dồi dào, có 11 doanh nghiệp khai thác mỏ hoạt động từ hàng chục năm qua, gây nên điểm nóng về môi trường ở địa phương.