"Kiểm soát giá vàng, thanh tra các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay"

Nội dung này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, ngày 6/9.

Nêu định hướng thời gian tới, Thủ tướng quán triệt kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn (về lương thực thực phẩm, thu - chi ngân sách, xuất nhập khẩu, an ninh năng lượng, cung cầu lao động), thúc đẩy tăng trưởng GDP 8,3-8,5%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng trước hết yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Trong đó, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có. Ông nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, không để dòng tiền đi vào đầu cơ.

Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít, Thủ tướng đồng thời giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng đề cập. Ông quán triệt tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý thêm dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm, cùng với đó cần khẩn trương chuẩn bị triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Về xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các trường, Bộ Xây dựng thiết kế chuẩn, Bộ Tài chính cân đối ngân sách, cùng các địa phương tiến hành khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ trong năm 2025.