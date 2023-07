Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trong đăng ký xe, nộp phạt vi phạm

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân, thời gian qua, Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc xử lý hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc thực hiện các dịch vụ như nộp hồ sơ đăng ký xe, nhận giấy tờ xe, nhận biên bản nộp phạt và thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính… thông qua dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Không chỉ giảm bớt hạn chế về rào cản địa lý, thuận lợi hơn về thời gian, tiết kiệm chi phí, các dịch vụ công trực tuyến này còn tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực xử lý vi phạm.

Đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công sẽ giảm bớt tình trạng người dân phải xếp hàng làm thủ tục (Ảnh: Quân Đỗ).

Chỉ cần có kết nối mạng internet, người dân ở bất cứ đâu đều có thể đăng ký xe ô tô, xe máy, nộp phạt trực tuyến đơn giản, thuận tiện, giao dịch 24/24h trong ngày. Người dân cũng được nhận lại giấy tờ đăng ký xe tùy theo nhu cầu là tại cơ quan xử lý vi phạm hoặc tại nhà (khi người dân nộp phạt trực tuyến xong, lực lượng chức năng sẽ gửi lại giấy tờ theo địa chỉ người dân vi phạm đã cung cấp).

Với cách làm này, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet thực hiện quét mã QR Code là dễ dàng tra cứu thông tin về thủ tục hành chính mình cần. Ngoài ra, các mã QR dẫn trực tiếp đến địa chỉ trên trang Dịch vụ công Bộ Công an nên sẽ đảm bảo tính cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi và khuyến khích người dân tìm hiểu, nghiên cứu và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an cũng như Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để khuyến khích người dân sử dụng hơn nữa các dịch vụ công trực tuyến này, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông tại các địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ. Theo đó, các đội tuần tra giao thông thường xuyên mang theo tờ rơi hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký xe, các bước nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến qua cổng dịch vụ công để cấp phát cho người dân.

Tại các điểm đăng ký xe, đơn vị thực hiện xử lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông, nhiều cán bộ cũng được cắt cử để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến…

Ở các địa bàn mà người dân ít có điều kiện mở tài khoản ngân hàng để nộp phạt trực tuyến như tỉnh Hà Giang, khi người dân đến nộp phạt tại Trung tâm phục vụ hành chính nhưng không có tài khoản nộp phạt trực tuyến thì cán bộ xử lý vi phạm có thể sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến của cán bộ xử lý để hỗ trợ người dân thực hiện việc nộp phạt đầy đủ và nhanh chóng trong việc xử lý vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hơn nửa triệu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đã được thực hiện trực tuyến (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nhờ đó, việc sử dụng dịch vụ công trong đăng ký xe, nộp phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông tại các địa phương đã tăng lên đáng kể. Như tại Đà Nẵng, hơn 55% số dịch vụ này đã được thực hiện trực tuyến.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 tháng, từ 15/12/2022 đến 14/6/2023, số biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông được ghi nhận là gần 1,43 triệu, số quyết định vi phạm đã được phê duyệt là gần hơn 1,16 triệu.

Trong đó, số quyết định đã thanh toán qua Cổng dịch vụ công là hơn 616.000, chiếm tỷ lệ 53%, cao hơn nhiều so với số quyết định đã thực hiện thanh toán trực tiếp là gần 270.000 trường hợp. Tổng số tiền thanh toán qua cổng dịch vụ công trong 6 tháng đầu năm đạt 1.314 tỷ đồng.