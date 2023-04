Không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN). Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 - 11/4/2023. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lào là nước đầu tiên Chủ tịch nước đến thăm trên cương vị mới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong những năm qua, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung. Các lĩnh vực hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất. Quan hệ chính trị tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Hai bên phối hợp tổ chức thành công: Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lễ phát động "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" (tháng 1/2022), Lễ khởi động dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Vientiane (15/5/2022); thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao và các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Nổi bật, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 với điểm nhấn là Lễ kỷ niệm trọng thể chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977), cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác tại thủ đô và các tỉnh, thành của mỗi nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Hai Bộ Quốc phòng ký Ý định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn; bàn giao Trường lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, diễn tập cứu hộ cứu nạn ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam; phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Hai Bộ Công an ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2022, tích cực phối hợp triển khai toàn diện; tăng cường kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất - nhập cảnh trái phép; tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, buôn bán người, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là vấn đề buôn bán, vận chuyển ma túy.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được duy trì tốt. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 1,703 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm 2021. Hai bên tổ chức thành công nhiều cuộc tọa đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước với doanh nghiệp Việt Nam - Lào. Việt Nam hiện có 219 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào, tổng vốn đăng ký khoảng 4,7 tỷ USD, duy trì vị trí thứ 3 (sau Trung Quốc, Thái Lan).

Trong năm 2022, hai bên đã khởi công và khánh thành, bàn giao một số dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào; doanh nghiệp hai bên tích cực giao lưu, ký Bản ghi nhớ hợp tác. Năm 2022, đầu tư Việt Nam tại Lào tăng thêm 5 dự án mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 70 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ 2021; kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 1,7 tỉ USD (tăng hơn 25%).

Hợp tác giáo dục đào tạo và văn hóa tiếp tục được quan tâm, Bộ Giáo dục hai nước đã ban hành Đề án hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030; ký kết Nghị định thư về hợp tác đào tạo Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 - 2027; tổ chức Triển lãm giáo dục Việt Nam và Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào tại Vientiane.

Năm 2022, Việt Nam dành cho Lào 1.155 suất học bổng sang học tập tại Việt Nam, Lào dành cho Việt Nam 60 học bổng. Tổng số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam khoảng 14.000 người (diện thỏa thuận Chính phủ hơn 4.000 người) tại 160 cơ sở giáo dục Việt Nam. Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác văn hóa - nghệ thuật và du lịch giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức khởi động dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Vientiane; tổ chức thành công Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam và Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Hai bên đã hoàn thành và bàn giao Trường dạy nghề Hữu nghị Việt Nam - Lào tại huyện Nong Bok, tỉnh Khammouane; khánh thành và bàn giao dự án sửa chữa, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khammouane, khởi động dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Việt - Lào tại thủ đô Vientiane.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước. Việt Nam tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân của Lào sang cấp cứu, điều trị tại Việt Nam và được bạn đánh giá cao.

Trong hợp tác quốc tế, khu vực, tiểu vùng, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng.

Đánh giá về chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước, một lần nữa cho thấy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Lào những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt; thể hiện quyết tâm và cam kết mãnh liệt của lãnh đạo hai nước trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước Tết cổ truyền Boun Pi May 2566 của nhân dân Lào anh em, như hàng triệu lời chúc tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam gửi đến nhân dân các dân tộc Lào anh em bước sang Năm mới với những may mắn, đạt được những thành tựu mới to lớn hơn; đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao sẽ có một loạt hoạt động quan trọng như: Dự lễ đón chính thức; hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; hội kiến Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào; tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Lào…

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, tin cậy, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ góp phần tạo ra xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025; góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.