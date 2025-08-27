Khoảnh khắc tài xế ô tô thoát chết trong gang tấc khi qua điểm sạt lở

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai), cho biết, khoảng 9h30 cùng ngày, tại km120 trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến hàng trăm m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống đường.

Theo ông Quý, vào thời gian trên, một ô tô tải BKS 24C-104.27 vừa di chuyển qua đoạn đường nêu trên thì bất ngờ đất đá từ trên taluy ầm ầm đổ xuống. Rất may khi chiếc ô tô vừa di chuyển qua thì đất đá ập xuống, chiếc xe cùng tài xế thoát nạn.

Khoảnh khắc chiếc ô tô tải vừa di chuyển qua thì đất đá ào ào đổ ụp xuống đường (Ảnh: Cắt từ clip).

"Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người. Đây là một điểm sạt lở cũ trước đó từ ngày 1/7, tới nay lại sạt lở tiếp do mưa lớn kéo dài. Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, máy móc tới để khai thông tuyến đường, tránh ùn tắc cục bộ", ông Quý nói.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô tải may mắn thoát nạn khi vừa đi qua điểm sạt lở tại km120 quốc lộ 4D.

Theo hình ảnh clip ghi lại, khi chiếc ô tô tải vừa di chuyển qua đoạn đường nêu trên thì bất ngờ đất đá, bùn đất ào ào từ taluy đổ xuống, vùi lấp cả một đoạn đường. Rất may tài xế và chiếc ô tô đã kịp thoát nạn trong gang tấc.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra hồi hộp và cho rằng tài xế ô tô tải đã rất may mắn khi thoát được vụ sạt lở.