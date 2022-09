Khen thưởng tập thể, cá nhân phá án nhanh vụ "thi thể thiếu nữ phân hủy"

Như Dân trí đã thông tin, sáng 8/9, người dân phát hiện một thi thể che đậy bạt dứa nằm ven đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đang trong quá trình phân hủy mạnh, chưa rõ danh tính.

Chỉ 24 giờ sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, làm rõ, kịp thời bắt giữ nghi phạm gây án là Dương Văn Thế, sinh năm 1988 ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp đối tượng Dương Văn Thế (Ảnh: Lan Hương).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương Văn Thế khai nhận hành vi giết em G.T.P (17 tuổi, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang), đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, vào rạng sáng ngày 5/9.

Để kịp thời biểu dương tinh thần khẩn trương phá án, làm rõ đối tượng phạm tội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên và nhiều tập thể, cá nhân khác.

Tại buổi lễ trao thưởng diễn ra chiều 12/9, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, những thành tích và chiến công xuất sắc của lực lượng công an đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nói riêng và các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh nói chung.

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án (Ảnh: Đức Hiền).

Ông Thành đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; kiên quyết không để hình thành các ổ, băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành trên địa bàn.

Lực lượng công an chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

Đặc biệt, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm bằng việc tích cực tuyên truyền, vận động để người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham gia tố giác tội phạm.

Đối với nghi phạm gây ra vụ án giết người nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khẩn trương củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa tội phạm.