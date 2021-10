Khẩn trương chuẩn bị phương tiện đưa người dân rời vùng dịch về quê an toàn

Dân trí Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa yêu cầu Sở Giao thông 28 tỉnh, thành phố có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu để đưa về quê an toàn.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, chiều tối nay, 1/10, Bộ GTVT có công điện về việc tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kiểm soát ra vào nhằm đảm bảo trật tự và an toàn.

Công điện gửi tới Sở GTVT 28 tỉnh, thành phố, gồm: TPHCM, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên.

Hàng nghìn người đổ ra đường rời TPHCM về quê trong đêm 30/9 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Để phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê đảm bảo có tổ chức, trật tự, chu đáo, an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT nêu trên chủ động phối hợp với Sở GTVT TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện (xe ô tô khách, xe ô tô tải), lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân, phương tiện cá nhân của người dân khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển.

Bộ GTVT nhấn mạnh, việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, hướng dẫn của Bộ GTVT và quy định của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An được yêu cầu phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo các nội dung công việc.

Cụ thể, có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp yêu cầu vận chuyển người dân có nhu cầu về quê, phương tiện cá nhân của người dân, kể cả trường hợp khi có nhu cầu về quê của người dân tăng cao thì phải đảm bảo không thiếu phương tiện, lái xe; phối hợp với các Sở GTVT địa phương nơi có nhu cầu về quê để đảm bảo tổ chức đưa đón trật tự, chu đáo, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT nêu trên chỉ đạo Thanh tra GTVT phối hợp với Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng khác trên địa bàn hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch.

Do đây là vấn đề cấp bách, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT khẩn trương chỉ đạo triển khai, vừa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân vừa tăng cường kiểm soát ra vào khu vực TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đảm bảo trật tự và an toàn.

Trước đó, đêm 30/9, rạng sáng 1/10, hàng nghìn người dân đi xe máy, xe đạp bị kẹt tại chốt kiểm soát phía Tây TPHCM sau khi có ý định trở về quê ở các tỉnh lân cận. Không thể qua chốt, người dân đành nằm vạ vật xuyên đêm chờ đợi.

Nhiều người chạy xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi về hướng các tỉnh miền Tây. Khi đến khu vực cửa ngõ giáp giữa TPHCM và tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chốt chặn, không cho đi tiếp.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) đề nghị người dân quay trở lại TPHCM, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Châu Như Quỳnh