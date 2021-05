Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La

Dân trí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim An - nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La và ông Sa Văn Khuyên - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa ra thông báo về kết quả kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 tại tỉnh này.

Cụ thể, năm 2020, sau khi phát hiện có sai phạm trong việc thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019.

Nguyên Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật đối với 8 đảng viên. Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 6 đảng viên gồm: bà Nguyễn Thị Kim An (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Sơn La); ông Sa Văn Khuyên (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La); bà Bùi Thị Hoa (Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính); bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính); ông Mai Anh Tuấn (chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính); ông Nguyễn Mạnh Cường (chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên là bà Bùi Thị Thúy Nga (chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính); bà Đặng Ánh Nguyệt (chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính).

Bà Nguyễn Thị Kim An (nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La) và ông Sa Văn Khuyên (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La) bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng.

Qua kiểm tra, nhận thấy trong quá trình tổ chức thực hiện gói thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xem xét vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Kim An bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", khởi tố 4 bị can là cán bộ, đảng viên và nguyên là cán bộ, đảng viên thuộc Sở Y tế Sơn La gồm: bà Nguyễn Thị Kim An, ông Sa Văn Khuyên, bà Bùi Thị Hoa - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế và ông Mai Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cả 4 cá nhân trên.

Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, xem xét và kết luận Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế có vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019, để nhiều cán bộ, đảng viên, nguyên cán bộ, đảng viên của Sở Y tế có vi phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật và bị khởi tố điều tra, xử lý theo pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xử lý kỷ luật theo thẩm quyền (đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo).

Ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (Ảnh: VPG).

Đối với đảng viên có vi phạm, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra và kết luận 4 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Trong đó, một đảng viên có hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, phê bình sâu sắc, đó là ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ 6, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Ba đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, nội dung vi phạm: Tư vấn soạn thảo nội dung, tham mưu xây dựng và ký ban hành Công văn số 1700/UBND-KT ngày 24/5/2019 và Công văn số 1985/UBND-KT ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh có nội dung chưa chặt chẽ, chưa hướng dẫn rõ về thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, bằng hình thức Khiển trách. Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hồng Minh bằng hình thức Khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên bằng hình thức Cảnh cáo gồm: ông Vũ Ngọc Hải, đảng viên Chi bộ 1, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Tiến Quý, đảng viên Chi bộ 6, chuyên viên Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

