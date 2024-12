Khai thác cát trái phép giữa lòng thành phố Quảng Ngãi

Khoảng 1 tháng qua, tại thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng khai thác cát trái phép với quy mô lớn.

Hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép diễn ra từ 23h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau. Hàng chục đối tượng dùng bè gắn máy hút công suất lớn khai thác cát.

Nhiều bè gắn máy hút đang trộm cát trên sông Trà Khúc (Ảnh: Quốc Triều).

Ghi nhận của phóng viên vào những ngày cuối tháng 12, hoạt động khai thác cát trái phép tại đoạn sông Trà Khúc chảy qua xã Tịnh An diễn ra khá rầm rộ.

Gần nửa đêm, hàng chục xe tải nối đuôi nhau theo đường mòn ra sông. Lúc này bè hút cát bắt đầu hoạt động. Tại đây có 4 bè hút cát công suất lớn hoạt động gần nhau. Tiếng máy hút rền vang.

Sau khi lấy cát, xe tải theo tuyến đường Hoàng Sa chạy về các điểm tập kết tạm, nằm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Mỗi đêm có hàng chục lượt xe vận chuyển cát. Mỗi xe có thể chở 7-12m3 cát.

Theo tìm hiểu, giá cát hiện ở mức 300.000 đồng/m3. Như vậy, điểm khai thác cát trái phép tại xã Tịnh An có thể thu lợi bất chính số tiền khá lớn mỗi đêm.

Xe tải lấy cát từ máy hút (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, thừa nhận hoạt động hút cát trái phép trên sông Trà Khúc diễn ra rất rầm rộ. Dù vậy, ông Khương cho rằng rất khó để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Theo ông Khương, những đối tượng trộm cát liên kết với nhau để đối phó cơ quan chức năng. Có nhóm khai thác cát bố trí người canh cổng UBND xã. Khi phát hiện lực lượng công an tuần tra, người cảnh giới sẽ báo cho nhóm khai thác cát tạm dừng hoạt động.

Ông Khương cho biết, nhóm khai thác cát trái phép bằng máy hút mà phóng viên phản ánh đã tìm nhiều cách đối phó khi bị kiểm tra. Khi phát hiện công an, nhóm này cho xe đổ cát xuống sông, đẩy bè hút ra xa bờ. Do đó, lực lượng công an xã không thể xử lý.

"Khi công an đến nơi là nhóm này rút ống hút, đẩy bè trôi ra sông. Trong đêm tối, lại trên sông nước nên anh em ở xã rất khó xử lý", ông Khương nói.

Cát được vận chuyển đến nhiều bãi tập kết tạm nằm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Thời gian qua, báo chí nhiều lần phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Tịnh An. Sau đó chính quyền thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, tình trạng trộm cát tại đây không được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, cho biết, UBND thành phố nhiều lần chỉ đạo công an kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác cát trái phép tại xã Tịnh An. Công an đã xử lý nhiều trường hợp khai thác cát trái phép nhưng gần đây, tình trạng này lại tái diễn.

"Mới đây người dân phản ánh tại xã Tịnh An lại xuất hiện hoạt động khai thác cát trái phép. Tôi đã chỉ đạo công an điều tra", ông Danh thông tin.