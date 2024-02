Khách bay vật vờ 10 giờ ở Tân Sơn Nhất vì đến quá sớm

Ngày 5/2 (26 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác hơn 900 chuyến bay, đón 132.000 khách. Trong số đó có hơn 87.000 khách đi và hơn 44.000 khách đến. Riêng tổng lượng khách qua ga nội địa đạt hơn 85.000 lượt.

Sản lượng khách vượt 4 ngày liên tiếp, song, các quầy làm thủ tục không xảy ra ùn ứ, khu vực an ninh soi chiếu thông thoáng.

Nhiều hành khách đến sân bay sớm so với lịch khởi hành nhiều giờ. Ảnh: (Thư Trần).

Trong khi đó, dọc khu vực lối đi vào sảnh chờ của các hãng bay, nhiều gia đình vì đến quá sớm so với thời gian được khuyến cáo nên trải chiếu, nằm ngủ ngay trên sàn đất để chờ.

Có lịch bay vào lúc 19h (ngày 5/2), bà Lê Thị Phương (48 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã có mặt tại sân bay lúc 9h (sớm hơn 10 giờ). Nữ hành khách này cho biết do lo lắng tắc đường, trễ chuyến, gia đình bà đã đi xe khách từ sáng sớm để đến TPHCM.

Tương tự, tại sảnh Vietnam Airlines, 4 người của gia đình chị Phạm Thị Ngọc Linh (35 tuổi, ngụ quận 7) cũng trải chiếu, ngủ được hơn 2 giờ trên sàn nhà. Chị Linh cho biết đã có mặt ở sân bay từ 11h, trước 4,5 giờ so với lịch bay.

"Do gần Tết sợ kẹt xe, gia đình tôi quyết định đi sớm hơn thời gian được khuyến cáo là 2 giờ", chị Linh nói.

Khu vực chờ làm thủ tục được phân luồng, tăng cường nhân viên hướng dẫn hành khách. (Ảnh: Thư Trần).

Trường hợp khác, chị Nguyễn Thị Lan (ngụ quận 7) bị trễ chuyến 3 giờ (TPHCM - Hà Nội) từ hãng Vietjet Air. Chị cho biết gia đình phải vật vờ ở sân bay vì nhận tin nhắn trễ. "Quay đi quay lại tốn tiền, mất thời gian, gia đình lại có con nhỏ nên cả nhà tôi tranh thủ nghỉ ngơi tại chỗ", chị Lan cho hay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp cận, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mỗi ngày sân bay tăng cường 50 nhân sự thuộc đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ thông tin cho hành khách làm thủ tục.

Khu vực an ninh soi chiếu ga quốc nội thông thoáng vào chiều 26 Tết. Ảnh: (Thư Trần).

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh hàng không cũng hoạt động hết công suất, đảm bảo phân luồng hành khách đi lại trật tự, an toàn. Tùy tình hình thực tế, trung tâm an ninh chủ động bố trí tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ.

"Phía sân bay cũng phối hợp bố trí nhân sự đúng người, đúng việc tại trung tâm điều phối khai thác tại cảng (AOCC); đồng thời điều tiết các phương tiện, trang thiết bị phục vụ kịp thời, tránh để xảy ra tắc nghẽn", đại diện sân bay cho hay.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng 4 ngày liên tiếp, ảnh bên trong khu vực ra cửa bay. Ảnh: (TIA).

Bên cạnh đó, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết lượng khách đến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang đà tăng và sẽ tiếp tục tăng những ngày sát cao điểm Tết Giáp Thìn 2024.

Dự phòng trong trường hợp khách tăng đột biến dịp Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tăng cường lực lượng, phối hợp với các hãng bay cùng đơn vị phục vụ mặt đất điều tiết giao thông tại ga đi, đến, bãi đỗ xe để hướng dẫn khách, đảm bảo an ninh.