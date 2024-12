Khách bay quốc tế đến TPHCM tăng 14%, đạt hơn 16 triệu người

Tại cuộc họp báo thường kỳ của TPHCM vào chiều 26/12, ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng giám sát chất lượng dịch vụ Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết sản lượng vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trong năm 2024 giảm so với năm 2023.

Cụ thể, sản lượng khách năm 2024 đạt 39,8 triệu khách, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 16,2 triệu hành khách, tăng 14% so với năm 2023; còn khách quốc nội đạt 23,6 triệu khách, giảm 11% so với năm trước.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất có 51 hãng hàng không quốc tế, 6 hãng quốc nội hoạt động. Mỗi ngày, trung bình sân bay khai thác 600 chuyến bay, phục vụ khoảng hơn 100.000 khách/ngày.

Ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng giám sát chất lượng dịch vụ Cảng vụ Hàng không miền Nam (Ảnh: Thư Trần).

Đối với sự chuẩn bị cho kế hoạch Tết Nguyên đán 2025, ông Hoạch cho biết cao điểm tại sân bay thường diễn ra trước 15 ngày khi người dân di chuyển ra các tỉnh, thành phía Bắc, Trung Nam và sau 15 ngày khi bà con trở về.

Dự kiến lượng khách và chuyến bay trong dịp Tết tăng mạnh, trung bình đón 130.000 khách/ngày qua sân bay.

"Các hãng đã mở bán vé. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, cao điểm trước Tết rơi vào thời gian 26-28 âm lịch, sau Tết là vào các mùng 5-6-7", ông Hoạch dự báo.

Theo ông Hoạch, hiện Cục Hàng không Việt Nam cũng đã điều chuyển tham số điều phối giờ hạ cất cánh (slot) từ rất sớm, với 42 chuyến/giờ/ngày và 32 chuyến/giờ/ban đêm.

Cụ thể, từ ngày 21/1/2025 đến ngày 9/2/2025, số chuyến bay cất hạ cánh được nâng lên 48 chuyến/giờ vào ban ngày và 46 chuyến/giờ vào khung giờ ban đêm.

Các slot tăng thêm do tham số điều phối tăng đã được Cục Hàng không xác nhận hết cho các hãng hàng không để bổ sung tải cung ứng trên các đường bay hiện đã kín chỗ từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc như Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế, Chu Lai, Pleiku, Buôn Mê Thuột…

Sân bay Tân Sơn Nhất đón trung bình 100.000 khách mỗi ngày (Ảnh: Bảo Ngọc).

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng sẽ bố trí thêm nhiều chuyến bay đêm đến các cảng hàng không địa phương và điều chỉnh kế hoạch khai thác để bổ sung thêm các chuyến bay vào các khung giờ các ngày cao điểm.

Mặt khác, Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Cảng vụ đã phối hợp các đơn vị nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại cho hành khách.

"Cảng cũng duy trì các nhóm liên lạc phản ứng nhanh kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý", ông Hoạch nói thêm.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành TP tiếp tục chỉ đạo, phối hợp đơn vị lực lượng chức năng nhằm rà soát, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, điều phối từ xa các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. "Như năm vừa qua, tình hình cửa ngõ Tân Sơn Nhất được phối hợp xử lý rất tốt, thông thoáng", ông Hoạch cho hay.

Ông Trần Văn Hoạch cũng cho biết trong dịp cao điểm Tết, lượng khách đông, công tác phục vụ khó tránh khỏi những hạn chế do hạ tầng bị quá tải.

"Năm vừa qua, ngành hàng không gặp nhiều khó khăn, thiếu tàu bay, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ tốt nhất cho người dân, đặc biệt là vào dịp Tết. Mong bà con thông cảm, do khả năng chỉ đáp ứng 28 triệu khách/năm nhưng năm nay phục vụ lên đến 39 triệu khách", theo đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam.