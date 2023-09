Khắc phục tình trạng xói lở, khôi phục bãi biển từng đẹp nhất châu Á

Ngày 9/9, UBND tỉnh Quảng Nam và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tổ chức hội thảo "Chiến lược quản lý bền vững bờ biển Hội An".

Hội thảo tập trung các giải pháp gia tăng khả năng bảo vệ bờ biển Hội An và tái tạo các bãi biển tại đây, đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của cả khu vực miền Trung.

Bờ biển Cửa Đại, TP Hội An bị xói lở nghiêm trọng mỗi mùa mưa bão (Ảnh: Ngô Linh).

Những năm qua, bãi biển Cửa Đại, TP Hội An đang bị xói lở nghiêm trọng, gây hư hỏng và thiệt hại lớn về tài sản và tài chính đối với các khu nghỉ dưỡng dọc theo bãi biển từng nổi tiếng bậc nhất châu Á này.

Vấn đề này đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiềm năng du lịch và phát triển kinh tế của Hội An, thành phố nằm trong danh sách Di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

Các công trình bảo vệ mang tính tự phát, riêng lẻ và manh mún được áp dụng đến nay chưa hiệu quả và thiếu bền vững. Vấn đề cấp thiết đặt ra là cần có một chiến lược bảo vệ tổng hợp cùng cách thức quản lý vùng đới bờ phù hợp, hiệu quả.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay tình hình sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đến các khu đô thị, khu dân cư, các khu du lịch; ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống dân cư.

Bảo vệ bờ biển khỏi nguy cơ xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp khắc phục, bước đầu phát huy được hiệu quả. Nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, mới chỉ triển khai thực hiện khoảng 1,7/6km bờ biển cần được bảo vệ.

Nhiều nhà hàng quán, công trình của người dân bị sạt lở sau mỗi mùa mưa bão (Ảnh: Ngô Linh).

"Tôi tin tưởng các kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn, của các chuyên gia, các khuyến nghị về công tác chống xói lở bờ biển Hội An, để cùng với tỉnh Quảng Nam và TP Hội An khắc phục tình trạng xói lở bờ biển và khôi phục lại bãi biển Hội An", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Ông Denis Vasseur, Trưởng nhóm dự án tại AFD, chia sẻ về những biện pháp dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết, ứng phó với những tác động của xói lở và phục hồi bãi biển, các hoạt động của dự án này có kết hợp các biện pháp công trình và phi công trình.

"Với cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ, xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp bờ biển giúp giải quyết được nguyên nhân gốc rễ tình trạng mất cân bằng dòng vận chuyển bùn cát ven bờ, từ đó nâng cao được khả năng phục hồi tổng thể của toàn bộ dải bờ biển", ông Denis Vasseur nói.

Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam (chủ đầu tư dự án), cho biết từ năm 2010 đến nay, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam giao thực hiện 2 dự án với tổng vốn 340 tỷ đồng, với chiều dài bảo vệ 1.700m và 800m nuôi bãi.

Đoạn bờ biển Cửa Đại được cải tạo chống xói lở (Ảnh: Công Bính).

Theo ông Điềm, dự kiến trong 2 năm 2023 và 2024, sẽ đầu tư dự án 210 tỷ đồng với chiều dài 550m đê và 1.000m nuôi bãi. Trong các năm 2024 và 2025 sẽ triển khai dự án do AFD tài trợ với chiều dài trên 3.000m từ bờ biển Cửa Đại đến khách sạn Victoria với tổng vốn 42 triệu EUR.

Những dự án đã triển khai thực hiện, qua theo dõi trong 2 mùa mưa lũ năm 2021 và 2022 cho thấy giải pháp nuôi bãi đạt hiệu quả, hạn chế sói lở, một phần bãi biển Cửa Đại được tái tạo và phục hồi.

Dự án được kỳ vọng sẽ đem tới cách tiếp cận mới trong ứng phó với biến đổi khí hậu, mà cụ thể là ứng phó với xói lở tại bờ biển Quảng Nam.