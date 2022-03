Hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát "tí hon" giá gần 3.000 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Thông báo 153/TB-UBND về việc hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản đối với quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường khu mỏ cát trên sông Tiền, thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Theo đó, UBND tỉnh An Giang thông báo đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home về việc hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home.

UBND tỉnh An Giang đã có thông báo chính thức về việc hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền , xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (Ảnh: Nguyễn Hành)

Hủy kết quả đấu giá tài sản theo biên bản đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang xác lập lúc 12h, ngày 26/3/2021.

Lý do hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản: Ngày 10/12/2021, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home có Công văn về việc ngừng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát.

Ngày 18/1/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (cơ quan được UBND tỉnh An Giang giao thẩm quyền xử lý tài sản đấu giá), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ T-S.Home thống nhất thỏa thuận hủy kết quả đấu giá tài sản (nêu trên) theo quy định tại Khoản 1, Điều 72, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Toàn bộ số tiền nộp tham gia đấu giá hơn 1 tỷ đồng không được hoàn lại (Ảnh: Nguyễn Hành).

Được biết, số tiền đặt cọc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home đã nộp khi tham gia đấu giá hơn 1 tỷ đồng. Khi UBND tỉnh An Giang hủy kết quả đấu giá quyền khai thác cát trên sông Tiền, toàn bộ số tiền nộp đấu giá của công ty T-S. Home không được hoàn lại.

Theo đó, số tiền hơn 1 tỷ đồng của Công ty T-S.Home sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang nộp vào ngân sách nhà nước gần 760 triệu đồng; số tiền còn lại hơn 330 triệu, trừ vào tiền thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 26/3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát trên sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) và mỏ cát trên sông Hậu (thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân).

Mỏ Bình Phước Xuân có trữ lượng dự kiến khai thác hơn 2,3 triệu m3, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá trải qua 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tạm tính là 2.811 tỷ đồng, tăng 390 lần. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH TM&DV T-S.Home, trụ sở tại TP HCM.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn, công ty T-S.Home không hoàn thành nghĩa vụ tài chính , buộc Sở TN-MT tỉnh An Giang có tờ trình với UBND tỉnh về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông Tiền.