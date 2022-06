Hướng dẫn viên du lịch bị nhóm người kẹp cổ lôi đi trước mặt khách

Sáng 2/6, ông Võ Văn Anh - Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch TP Đà Nẵng - cho biết nắm thông tin vụ việc một hướng dẫn viên du lịch bị một nhóm người kẹp cổ, lôi đi thông qua báo chí. Hiện Hội đang làm việc Sở Du lịch và công an để nắm rõ thêm sự việc.

Theo ông Anh, người bị kẹp cổ là hướng dẫn viên du lịch nhưng không phải là hội viên của Hội hướng dẫn viên du lịch TP Đà Nẵng, nhóm người có hành động kẹp cổ hướng dẫn viên du lịch chưa xác định được cụ thể.

Video hướng dẫn viên du lịch bị kẹp cổ, lôi đi được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Theo thông tin ban đầu, họ đều là hướng dẫn viên nhưng qua kiểm tra sơ bộ, họ chưa tham gia vào hội nghề nghiệp, có thể họ là nhân viên của công ty", ông Anh nói.

Ông Anh cũng cho biết, ông nghe thông tin nhóm hướng dẫn viên du lịch này có xích mích với nhau trong quá trình đi tour.

"Nếu là hội viên của hội, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm; nếu không phải hội viên của hội, chúng tôi sẽ khuyến cáo để không có những hành vi tương tự, làm mất hình ảnh du lịch Đà Nẵng", ông Anh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, sự việc đang được Công an phường Mỹ An củng cố tư liệu để xử lý theo quy định.

Trưa cùng ngày, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, ngày 1/6, đơn vị tiếp nhận thông tin vụ việc hướng dẫn viên du lịch đánh nhau tại khu vực phía trước một khách sạn ven biển tại Phường Mỹ An.

"Hiện Công an phường Mỹ An đang xử lý và Sở Du lịch đã phối hợp trao đổi các nội dung liên quan về lĩnh vực du lịch theo quy định. Sau khi Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý và có kết luận cụ thể về vụ việc, Sở Du lịch sẽ tiếp tục xử lý theo chức năng với tinh thần xử lý nghiêm đúng quy định, nhằm đảo bảo môi trường du lịch của thành phố an toàn, thân thiện", Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị nhóm người kẹp cổ, lôi đi trước mặt nhiều du khách.

Theo người đăng tải video, sự việc diễn ra vào tối 31/5, trước một khách sạn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Cụ thể, khi hướng dẫn viên này vừa đưa đoàn khách về đến sảnh khách sạn thì bị nhóm người kẹp cổ, lôi ra bờ biển.

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hành động của nhóm người kia rất phản cảm cho ngành du lịch TP Đà Nẵng.