"Hung thần xa lộ" dàn hàng: Xử lý nghiêm bất kể xe đó là của ai!

Sau khi Dân trí phản ánh tình trạng "hung thần xa lộ" dàn hàng trên tỉnh lộ 552, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp có mặt tại tuyến đường này chỉ đạo Công an huyện Vũ Quang, Công an huyện Đức Thọ và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh.

Ngày 20/3, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Đức Thọ - cho biết, từ đầu năm đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng yêu cầu các tài xế, chủ mỏ ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông.

"Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị còn phải phối hợp tham gia vào phòng, chống dịch Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Tình trạng xe chở quá tải cũng mới diễn ra thời gian gần đây vì trên địa bàn có một số dự án san lấp mặt bằng", Thiếu tá Nguyễn Thành Chung cho biết.

Theo Thiếu tá Chung, ngay sau khi Dân trí có bài viết phản ánh, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo chấn chỉnh.

"Chúng tôi đã yêu cầu lái xe, chủ mỏ ký vào bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường, trong đó có vấn đề tải trọng, vấn đề môi trường. Chúng tôi cũng ghi lại các biển số xe, nếu tiếp tục tái phạm thì sẽ xử lý nghiêm, bất kể xe đó là của ai", Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho biết.

Cùng với yêu cầu ký vào bản cam kết, lực lượng CSGT còn ghi lại các biển số xe, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vấn đề an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho biết, thời gian tới đơn vị không chỉ tăng cường kiểm soát trọng tải mà sẽ bắn tốc độ để hạn chế tình trạng lái xe phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học.

Theo lãnh đạo Đội CSGT-TT, ngay khi có thông tin phản ánh, đơn vị đã kiểm tra 7 xe tải chở đất thì cả 7 phương tiện đều vi phạm về lỗi chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng và đã lập biên bản để xử lý.

Trước đó, PV Dân trí ghi nhận từng đoàn xe tải chở đất vượt thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải, dàn hàng ngang trên tỉnh lộ 552.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, người dân sống dọc tỉnh lộ 552 đoạn từ huyện Vũ Quang đến huyện Đức Thọ bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất cồng kềnh, hoạt động rầm rộ, phóng nhanh, vượt ẩu, đe dọa đến sự an toàn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Những người dân sống dọc tuyến đường nơi đây cho biết, mỗi ngày lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tuần tra, tuy nhiên tình trạng xe chở đất làm rơi vãi, chạy nhanh vẫn không chấm dứt.

Theo ghi nhận của PV trên tuyến đường này, từng đoàn xe tải cơi nới thành thùng, chở đất có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường, trong khi lượng người tham gia giao thông đông.

"Hung thần xa lộ" dàn hàng ngang trên đường.

Đặc biệt, dọc hai bên tỉnh lộ 552 này có nhiều trường học, mỗi lúc tan trường lượng học sinh đi lại rất đông, việc phải chen lấn giữa những đoàn xe tải hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Trước thực trạng xe chở đất "đại náo" tuyến đường này, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra, xử lý. Tuy nhiên, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng CSGT, tài xế lập tức điều khiển xe tấp vào lề đường, hoặc chạy vào các tuyến đường dân sinh để lẩn trốn. Thậm chí, nhiều tài xế lợi dụng lực lượng chức năng đang kiểm tra, xử lý xe vi phạm khác đã nổ máy tháo chạy.