Họp liên ngành vụ 3 mẹ con cụ bà đòi bồi thường oan sai 15 tỷ đồng

Dân trí Phó cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Lê Thái Phương cho biết sẽ tổ chức họp liên ngành về vụ việc 3 mẹ cụ Nguyễn Thị May (83 tuổi) yêu cầu VKS Quân sự Quân khu I bồi thường oan sai 15 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 22/10, ông Lê Thái Phương - Phó cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước cho biết, cơ quan này đã nhận đươc đơn của 3 mẹ con cụ bà Nguyễn Thị May (83 tuổi, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đề nghị hỗ trợ thực hiện yêu cầu đòi Viện kiểm sát Quân sự Quân khu I bồi thường oan sai.

Ông Lê Thái Phương - Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp (Ảnh: T.K).

Cụ May cùng 2 con là bà Trần Thị Nga (56 tuổi) và ông Trần Ngọc Hùng (51 tuổi) là những người liên quan tới kỳ án giết người xảy ra vào rạng sáng 8/2/1988 tại thành phố Cao Bằng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối 7/2/1988, quân nhân Lê Danh Tân tới nhà cụ May ở thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) để ngủ qua đêm. Anh Tân là bạn chiến đấu với cháu cụ May nên được xem như người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, gia đình cụ May bị đánh thức bởi nhiều tiếng động lạ phía ngoài, sau đó phát hiện anh Tân kêu cứu. Quân nhân này được gia đình cụ May cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu song không qua khỏi do vết thương nặng.

Gia đình cụ May đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng nhưng chính cụ cùng con trai là Trần Ngọc Hùng bị bắt tạm giam với cáo buộc giết người; 2 tháng sau, tới lượt bà Trần Thị Nga cũng vướng lao lý.

Sau khi không có đủ căn cứ kết tội, cơ quan điều tra lần lượt trả tự do cho 3 mẹ con cụ May. Thời gian những người này bị tạm giam lần lượt là 2 tháng, 9 tháng và 2 năm. Gia đình cụ May đã kêu oan suốt 30 năm qua.

Cụ Nguyễn Thị May (83 tuổi) kiên trì yêu cầu Viện kiểm sát Quân sự Quân khu I bồi thường oan sai suốt những năm qua (Ảnh: T.Phan).

Ông Lê Thái Phương cho biết, Cục Bồi thường Nhà nước đã có văn bản trao đổi với Viện kiểm sát Quân sự Trung ương để yêu cầu Viện kiểm sát Quân sự Quân khu I rà soát, bổ sung tài liệu về vụ việc.

"Sắp tới chúng tôi sẽ họp liên ngành để thống nhất quan điểm giải quyết bồi thường nhà nước với vụ việc này"- ông Phương thông tin.

Được biết, TAND tỉnh Cao Bằng đã có thông báo thụ lý vụ yêu cầu bồi thường trách nhiệm Nhà nước trong tố tụng hình sự liên quan tới việc cụ Nguyễn Thị May cùng 2 con khởi kiện, yêu cầu Viện kiểm sát Quân sự Quân khu I phải bồi thường oan sai số tiền 15 tỷ đồng.

Đang xử lý vi phạm thi hành án ở Hà Nội

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết những vi phạm, thiếu sót của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trong việc tổ chức thi hành án gây ồn ào dư luận thời gian qua đã được Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kiểm tra và kết luận. Hiện nay, cơ quan chức năng cũng đã có biện pháp xử lý trách nhiệm với chấp hành viên và những người liên quan.

Riêng về trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm thì Cục Thi hành dân sự thành phố Hà Nội đã thụ lý và đã ban hành kết luận giải quyết tố cáo và gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, ông Lợi cho biết lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung vụ việc tổ chức thi hành án để chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trả lời tại cuộc họp báo.

Như Dân trí phản ánh trước đó, Kết luận số 37/KL-CTHADS của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm thu hồi Quyết định thi hành án số 528 ngày 28/12/2020; sửa đổi, bổ sung các Quyết định thi hành án số 510/2020, Quyết định thi hành án số 511/2020 và Quyết định tiếp tục thi hành án số 08/2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã giao Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham mưu tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm.

