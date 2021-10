Hơn 4.600 F0, F1 được sơ tán riêng khi "chạy" bão số 7

Dân trí Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán hơn 260.700 người dân; trong đó rà soát những người diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng đảm bảo an toàn.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai: Khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán 70.440 hộ với 260.722 người dân; đã rà soát những người trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo an toàn dịch Covid-19 (hiện có 4.619 trường hợp F0, F1 ở các tỉnh nêu trên).

Cơn bão số 13 năm 2020 gây nhiều thiệt hại tại Thừa Thiên Huế (Ảnh: Đại Dương).

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo

Ngày 9/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1311/CĐ-TTg ngày 6/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp chiều 8/10.

Các bộ, ngành liên quan và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ kịp thời thông báo đến người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng để chủ động biện pháp phòng tránh; tổ chức kiểm đếm, thông tin, hướng dẫn tàu thuyền không di chuyển vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cơ quan chức năng hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu, tạo điều kiện cho tàu thuyền vào tránh trú bão, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch Covid-19; di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân trên lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ.

Cùng với đó, các địa phương khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", sẵn sàng phương án tiêu nước đệm giảm thiểu thiệt hại do ngập úng; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp, trũng ven biển, sẵn sàng triển khai phương án di dời dân cư đảm bảo an toàn về người, tài sản, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch; chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, hệ thống đê điều, hồ chứa nhất là tại các trọng điểm xung yếu, hồ chứa đã đầy nước, công trường đang thi công.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông nhất là các khu vực ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu; bố trí sẵn lực lượng, phương tiện tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đảm bảo an toàn giao thông; sẵn sàng đoàn công tác chỉ đạo hiện trường, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu. Lực lượng chức năng trực ban 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc Gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng 9/10, đã kiểm đếm, hướng dẫn 33.387 tàu với 113.156 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh (trong đó hoạt động ở khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình 2.996 tàu với 9.677 lao động, neo đậu tại bến 30.391 tàu có 103.479 lao động).

Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 9/10, có 611 tàu thuyền đang trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng, trong đó có 326 tàu biển và 285 phương tiện thủy nội địa.

Các tỉnh, thành phố đã thành lập Tổ phối hợp liên ngành để hướng dẫn, xử lý công tác neo đậu tại bến và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các địa phương chủ động ứng phó bão

Tỉnh Thái Bình đã có lệnh cấm biển từ 9 giờ ngày 9/10; các tỉnh, thành phố khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xác định thời gian cấm biển phù hợp.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; đôn đốc, kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền; bảo đảm an toàn công trình đang thi công; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bảy tỉnh, thành phố ven biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ.

Vụ Quản lý đê điều, Tổng cục phòng, chống thiên tai cho hay, khu vực Quảng Ninh đến Quảng Bình có 44 vị trí đê điều, xung yếu; 7 công trình đê, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang. Các vị trí trực diện biển cần quan tâm, đặc biệt là đê biển Bình Minh 4 (Ninh Bình).

Những thiệt hại ban đầu

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, thiệt hại ban đầu do lũ gây ra làm 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi (bà Hồ Thị Chín, sinh năm 1956 ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), hiện chính quyền địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm nạn nhân; 25ha hoa màu bị ngập úng, 7 gia súc bị lũ cuốn trôi.

Tại tỉnh Quảng Trị, tuyến đường ĐT 588a, đoạn Km 5+690 qua địa bàn xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông bị sạt lở khối lượng khoảng 200m3; một số tuyến đường liên xã, kênh mương, cống nội đồng bị hư hỏng.

Thắng Trung

TTXVN