Bộ Công an huy động 60.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó với bão số 7

Chiều 8/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình về ứng phó với bão số 7.

Ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: Bão số 7 có thể mạnh nhất cấp 9 khi ở trên Biển Đông và trên vịnh Bắc Bộ. Khoảng chiều tối đến đêm 9/10 bão đi vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

"Từ ngày 9-12/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Với kịch bản mưa lũ như vậy sẽ có khoảng 7 tỉnh Bắc Bộ, 33 huyện ở khu vực Bắc Trung Bộ có nguy cơ ngập lụt cục bộ và 32 huyện ở Quảng Ninh, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất" - ông Lâm cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch Covid-19. Dự kiến phương án sẵn sàng sơ tán 70.440 hộ/260.722 người dân khu vực ven biển.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân kịp thời sơ tán, đại diện Bộ Công an cho biết Bộ đã huy động gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 12.000 cán bộ công an tuyến xã ứng trực trong các tình huống. Các đơn vị đã sẵn sàng 5.000 phương tiện gồm ca nô, xuồng bè cùng tàu lớn để cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Kết luận cuộc họp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nhấn mạnh, hướng đi và cường độ bão còn diễn biến phức tạp, do đó rà soát lại toàn bộ tàu thuyền đánh bắt xa bờ và gần bờ.

Ông Hoài cũng đề nghị các địa phương theo sát dự báo về bão để tổ chức sơ tán dân sát thực tế, tránh trường hợp di dân hàng loạt xong bão không vào, đồng thời di dân phải đảm bảo phòng chống dịch.

Trước dự báo mưa lớn, ông Hoài đề nghị các tỉnh rà soát những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Đồng thời, chỉ đạo các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ đúng quy trình, thông báo kịp thời cho người dân.

