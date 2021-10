Bão số 7 đang đi vào Vịnh Bắc Bộ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Dân trí Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 9/10, bão số 7 đang ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Hướng đi của bão số 7 (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Trong ngày và đêm 9/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và đi vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Bão gây sóng to, gió lớn trên nhiều vùng biển.

Ngày 9/10, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường từ chiều 9/10, gió mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động.

Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào, dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án sơ tán dân, dự kiến là hơn 70 nghìn hộ khu vực ven biển. Các địa phương đã rà soát đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng, cũng như biện pháp y tế phù hợp đảm bảo an toàn.

Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động cấm biển; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp, trũng ven biển; chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là tại các trọng điểm xung yếu, hồ chứa đã đầy nước, công trường đang thi công.

Các địa phương sẵn sàng đoàn công tác chỉ đạo hiện trường, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 9/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào, dông vài nơi. Riêng Sơn La và Hòa Bình chiều có mưa rào, dông. Đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối, đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông. Phía Nam có mây, mưa rào, dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Phía Bắc gió Tây Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 10; phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

