Hơn 360.000 tấn rác thải ở Đà Nẵng sắp không có chỗ chứa

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng vừa gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ UBND thành phố về việc tiếp nhận, xử lý chất thải rắn và công tác quản lý, vận hành, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu).

Theo báo cáo từ Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, lượng rác thải rắn tiếp nhận trung bình đạt 1.341 tấn/ngày. Dự báo đến tháng 3/2025, các hộc chứa rác hiện tại sẽ bị lấp đầy.

Bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) đang đối mặt với nguy cơ quá tải (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, hộc rác số 7 dự kiến chỉ hoạt động từ tháng 1/2026. Như vậy, từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026, Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với nguy cơ hơn 360.000 tấn rác thải không có chỗ chứa.

Để đảm bảo công tác xử lý chất thải rắn không bị gián đoạn, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã giao Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đo đạc, đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải rắn tại các khu vực sụt lún cao trình chôn lấp của các hộc rác hiện hữu.

Khảo sát cho thấy, cao trình tại 5 hộc rác hiện tại có nhiều vị trí còn 32-55m, thấp hơn so với cao trình thời điểm được lấp đầy, đóng bãi tạm do rác phân hủy và sụt lún. Dung tích chứa rác tại khu vực sụt lún tính từ cao trình hiện trạng so với cao trình thiết kế tối đa hơn 299.000m3 (tương đương khối lượng rác có thể tiếp nhận khoảng 215.000 tấn).

Giải pháp bù rác tại các khu vực sụt lún cao trình của hộc rác từ 1 đến 5 có thể kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải rắn không nguy hại khoảng 5 tháng.

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy trình vận hành chôn lấp chất thải rắn nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động chôn lấp, giảm nhu cầu sử dụng đất theo phương ngang. Quá trình vận hành sẽ tiếp nhận rác theo từng khu vực sau khi đã phủ bạt HDPE, bù rác vào các khu vực trũng để tăng hiệu quả tiếp nhận và tạo mặt bằng thoát nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương bù rác tại các khu vực sụt lún cao trình của các hộc rác thuộc dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn (từ hộc rác số 1 đến số 5).

Các chuyên gia khuyến nghị giải pháp nâng cao độ đóng bãi lên 70m, có thể tiếp nhận khoảng 1,2 triệu m3 (tương đương 800.000 tấn) chất thải rắn.

Sở này đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị nghiên cứu các khuyến nghị và đề xuất phương án trong hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn tại khu liên hợp xử lý rác thải Khánh Sơn.