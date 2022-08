Hơn 35.000 căn cước công dân ở Bình Dương chưa tìm được chủ

Ngày 15/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị và bưu điện tỉnh đang giữ hơn 35.000 thẻ CCCD do trong quá trình làm hồ sơ người dân cho địa chỉ, số điện thoại sai nên không thể liên hệ, chuyển trả. Đa số thẻ này của người dân tạm trú.

Hiện, Công an đã họp với Bưu điện tỉnh để xác định những trường hợp khó thì sẽ nhận lại để xác minh nơi thường trú, hoặc nơi tạm trú của họ để cấp cho người dân.

Hàng chục nghìn thẻ căn cước công dân ở Bình Dương chưa tìm được chủ vì sai sót thông tin nơi ở (Ảnh: Mạnh Quân).

Đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện gần 300.000 hồ sơ cấp CCCD của người dân tạm trú sai sót về thông tin so với dữ liệu dân cư trong hệ thống (địa chỉ, số điện thoại, thay đổi địa chỉ thường trú...), trong đó khoảng 11.000 trường hợp sai sót bị quá hạn 6 tháng nên Bộ Công an đã xóa dữ liệu, buộc phải mời người dân lên làm lại.

"Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục hồ sơ cấp CCCD tồn đọng do thông tin sai sót, tiếp tục tuyên truyền, mời số người dân bị xóa dữ liệu đến cơ quan công an để thu nhập lại hồ sơ cấp CCCD bảo đảm theo quy định", lãnh đạo Công an Bình Dương thông tin.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hơn 1,65 triệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi lại thẻ CCCD. Bộ Công an đã chuyển về cho tỉnh hơn 1,2 triệu, sau đó Công an tỉnh phối hợp với bưu điện trả đến người dân (đạt 66%).

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân khi nhận được thẻ CCCD hoặc thông báo số định danh cá nhân, nếu phát hiện có sai sót phải nhanh chóng liên hệ với công an cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú để điều chỉnh, cập nhật thông tin, sau đó đến nơi cấp CCCD để được cấp đổi lại thẻ theo quy định.

Về thời gian điều chỉnh thông tin và làm CCCD, người dân chỉ cần thực hiện trong ngày.